Æ±Î½¤«¤é¤Î³ÖÎ¥¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤Ë£¸£´£°Ëü±ß»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá¡ÄÅìµþ¹âºÛ¤¬µÕÅ¾È½·è
¡¡Æ±Î½¤È³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿Éô²°¤ÇÄ¹´ü´Ö¶ÐÌ³¤ò¤µ¤»¤é¤ì¡¢Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÃËÀ¹Ô°÷¤¬Æ±¹ÔÂ¦¤ËÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï£²£²Æü¡¢ÀÁµá¤òÂà¤±¤¿£±¿³¡¦ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Æ±¹Ô¤Ë·×Ìó£¸£´£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Å¯¼£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÆ±Î½¤«¤é¤Î³ÖÎ¥¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹Ô¤Ï£²£°£²£±Ç¯¡¢´ÉÍý¿¦¤À¤Ã¤¿¸¶¹ð¤òÈó´ÉÍý¿¦¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¡¢±þÀÜ¼¼¤Ç£³Ç¯£³¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÂ³¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ï¡Ö³ÖÎ¥¤òÄ¹´ü´ÖÂ³¤±¤ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤âÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤È´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ä¹ß³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¤Ã¤¿ÄÂ¶â¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¹Ô¤Ï¡ÖÈ½·èÊ¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
