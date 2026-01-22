KDDI¡¢Âçºå¡¦ºæ»Ô¤ËÂçµ¬ÌÏAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â³«ÀßÍ½Äê
´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀßÈ÷¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¡ÈAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤¬Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸µ¡¹¥·¥ã¡¼¥×¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢KDDI¤¬AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÄÌ¿®Âç¼ê¤ÎKDDI¤¬³«Àß¤·¤¿¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢·×»»Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¤ÎAI¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¼è¤ê¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¡¢AI¤Ë¹âÅÙ¤Ê³Ø½¬¤ä¿äÏÀ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨¤Ê·×»»½èÍý¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ËÄÂç¤ÊÇ®¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÎäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¸µ¡¹¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎäµÑÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ìô¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬³ÊÃÊ¤Ë¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KDDI¡¡¾¾ÅÄ¹ÀÏ©¼ÒÄ¹
¡ÖÄÌ¿®´ðÈ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÈAI´ðÈ×¡É¡£¤³¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¡×
Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«Àß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³«Àß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬¡Ö½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ³«Àß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿µòÅÀ¤ò¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¥ÁèÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËAI¤ò»È¤¨¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£