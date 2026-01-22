ÄÔ´õÈþ¡¢À¸¸å5¥ö·î¼¡½÷¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤Û¤Ã¤³¤êSHOT¸ø³«¡Öº£Æü¤â°ìÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
1·î22Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸µµ¤¤¬1ÈÖ¡×Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë7ºÐ»°ÃË¤Î»Ñ¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤â°ìÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢À¸¸å5¥ö·î¤Î¼¡½÷¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡¢´é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÆü¤Ï¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó ¡ØÆ¦Æý¥¥Ã¥º¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤¡¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±Æ¦Æý¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£Ä«¤ÏÁáÂ®Æ¦Æý¥¥Ã¥º¤ò¡Ä¡×¡Ö³§¸µµ¤¤Ë½ÐÈ¯ !!!!!!¡×¡Ö¸µµ¤¤¬1ÈÖ¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ¦Æý¤È¥Ñ¥ó¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»°ÃË¤Î»Ñ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±º¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¡£¸½ºß¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦7ºÐ¤Î»°ÃË¡¦ºòÇ¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê