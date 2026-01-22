Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿GK¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¡ª¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê»Ø´ø´±¤â´üÂÔÂç¡Ö²æ¡¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥Á¥§¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ë´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Àµ¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¬¥Ã¥µ¥Ë¡¼¥¬¤¬°ÂÄêÀ¤ò·ç¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºò²Æ¤è¤êGK¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥¸¥í¡¼¥Ê¡£Æ±°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½GK¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥ê¥ô¥¡¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Ï¡¢Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤ËÍí¤á¤º¤Ë¡¢º£Åß¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤ë»ÏËö¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤À¡£Æ±¶¿¤¬¸Ø¤ë¡È¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¡É¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿33ºÐ¤ÎÅþÃå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï»ÄÎ±¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤òÌ´¸«¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¹â¿å½à¤ÎÊä¶¯¤À¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤â¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¡£¥¸¥í¡¼¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥Á¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¥ß¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Æ¤â·òÁ´¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Í¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¥ß¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£²æ¡¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤è¡×¤È´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ïº£Åß¡¢¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢MF¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤äMF¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¤é¤ò³ÍÆÀ¡£Á°¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¸õÊä¡¢¸å¼Ô¤Ï¥»¥ë¥¿¤ÎÃæÈ×¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç°ì»þºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Âè20Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç11°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½¼¼Â¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Àµ¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¬¥Ã¥µ¥Ë¡¼¥¬¤¬°ÂÄêÀ¤ò·ç¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºò²Æ¤è¤êGK¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥¸¥í¡¼¥Ê¡£Æ±°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½GK¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥ê¥ô¥¡¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Ï¡¢Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤ËÍí¤á¤º¤Ë¡¢º£Åß¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤ë»ÏËö¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤À¡£Æ±¶¿¤¬¸Ø¤ë¡È¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¡É¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿33ºÐ¤ÎÅþÃå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï»ÄÎ±¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤òÌ´¸«¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¹â¿å½à¤ÎÊä¶¯¤À¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤â¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ïº£Åß¡¢¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢MF¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤äMF¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¤é¤ò³ÍÆÀ¡£Á°¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¸õÊä¡¢¸å¼Ô¤Ï¥»¥ë¥¿¤ÎÃæÈ×¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç°ì»þºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Âè20Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç11°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½¼¼Â¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£