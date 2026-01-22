À¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡Ö40Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ê¤É¡¢¸ì¤ëÌò¤¬±Ç¤¨¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¤Ë¤¸¤àÀ¼¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ëÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï12·î8¡Á9Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ß40ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÀ¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦40Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢2025Ç¯2·î7Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤ä¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Î¸ì¤ê¤òÃ´Åö¡£´Å¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Î±éµ»¤¬ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î17Æü¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¡£¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´ñÀ×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢À¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÃæ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö½÷À¤é¤·¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ëÀ¼¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¨¥ë¥µÌò¤¬ÍÌ¾¡£·àÃæ²Î¤Î¡ØLet It Go¡Ù¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢À¼¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¹¥±é¡£¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö²ÎÀ¼¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊ¹¤Æþ¤ëÀ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
