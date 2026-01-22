¶âÍø0.35¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë1Ç¯´Ö¡¢100Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤¿¤éÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢100Ëü±ß¤ò1Ç¯´Ö¡¢¶âÍø0.35¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÍøÂ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤¿ÍøÂ©¤Ë¤Ï¡¢20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¡Ê½êÆÀÀÇ¡Ü½êÆÀÀÇ¤Î³Û¤Î2.1¡óÁêÅö³Û¡ÊÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤È¤·¤ÆÎáÏÂ19Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡Ë¤¬°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢100Ëü±ß¤ò¶âÍø0.35¡ó¤Ç1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¶âÍø¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ°ú¤Á°¼õ¼èÍøÂ©¡á100Ëü±ß¡ß0.35¡ó¡Ê0.0035¡Ë¡á3500±ß
ÀÇ°ú¤¸å¼õ¼èÍøÂ©¡á3500±ß¡Ý¡Ê3500±ß¡ß20.315¡ó¡Ê0.20315¡Ë¡Ë¡á2788.975±ß¢â2789±ß
¤Ä¤Þ¤ê100Ëü±ß¤ò¶âÍø0.35¡ó¤Ç1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ÆÆÀ¤¿ÍøÂ©3500±ß¤«¤é¡¢½êÆÀÀÇÅù¤ÎÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¡¢Ìó2789±ß¤ÎÍøÂ©¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÎËþ´üÁ°¤ËÅÓÃæ²òÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶âÍø¤¬ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤È¤Ê¤ê¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëþ´üÆü¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
