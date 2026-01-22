´¨¤¯¤ÆÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª Åß¤ÎÄ«¤â¥¹¥Ã¥¥êµ¯¤¤ë¥³¥Ä¤Ï¡©¡Ú¿çÌ²³Ø²ñ½êÂ°°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
Q. Åß¤Ï´¨¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ã¥¥êµ¯¤¤ë¥³¥Ä¤Ï¡©Q. ¡Ö²Æ¤Î´Ö¤Ï¡¢Ááµ¯¤¤·¤ÆÄ«³è¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ«¤¬´¨¤¯¡¢Á´¤¯µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤â²¹¤«¤¤ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤º¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÆóÅÙ¿²¤ò¤·¤Æ¤ÏÄ«¤«¤é¼«¸Ê·ù°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯µ¯¤¤ë¥³¥Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
A. ¡Ö¸÷¡×¤È¡Ö·Ú¤¤±¿Æ°¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹´¨¤¤Åß¤ÎÄ«¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ê¤È¥¹¥Ã¥¥êÌÜ³Ð¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¸÷¤Î³èÍÑ¡×¤È¡ÖÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Î±¿Æ°¡×¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ä«¤Î´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¨¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÅù¼ÜÀ±¿Æ°¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á´¿È¤Ë6¡Á10ÉÃ´ÖÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Æ±¤¸»þ´ÖÎÏ¤òÈ´¤¯¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤ÊÆ°ºî¤ò3²ó¤Û¤É·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤äÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌÜ³Ð¤áÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¾¶¿¼°µ¯¾²Ë¡¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é¡¢»×¤¤¤¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤òÂ¸µ¤Ë½³¤êÍî¤È¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Óµ»¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ÈÀ³Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢²÷Å¬¤ÊÌÜ³Ð¤áÊý¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÄÚÅÄ Áï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆüËÜ¤ò¿çÌ²Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤²÷Ì²½¬´·¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ëÀìÌç°å¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡¢ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¥³¡¼¥Á¶¨²ñ½êÂ°¡£°å»Õ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»Å»ö¤ò³è¤«¤·¡¢°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¤È¹ÔÆ°·×²è¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÄÚÅÄ Áï¡Ê°å»Õ¡Ë)