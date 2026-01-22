¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¦¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¦¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Î´Ñ¸÷Âç»È½¢Ç¤5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·Ç¤Ì¿¼°¤ò³«ºÅ
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¡Ö¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¡Ö¥¥¤¥í¥¤¥È¥ê¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç¡ÖÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¡¢´Ñ¸÷Âç»È½¢Ç¤5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î21Æü¤Ë¡ÖÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ´Ñ¸÷Âç»È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ 5¼þÇ¯µÇ°µÚ¤Ó´Ñ¸÷Âç»ÈÇ¤Ì¿¼°¡×¤ò¿ÀÅÄ¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯ÃÂÀ¸¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é5¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢º£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö´Ñ¸÷Âç»È5¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÈ¯É½¤ä¸ÂÄê¼þÇ¯¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¡Ö5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤â³«ºÅ¡£Íè¾ì¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢µÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
´Ñ¸÷Âç»ÈÇ¤Ì¿¼°¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¦¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¦¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤¬°ìÆ²¤ËÅÐ¾ì¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬Æ±»þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢5¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤Ï¿§°ã¤¤¤Î¡ÖÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Î¤¿¤¹¤¤òÂ£Äè¤µ¤ì¡¢¥ì¥¢¤Ê¤¿¤¹¤»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤È´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡¢ÏÓ¤ò¾å¤²¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¼«¿È¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï¡¢´Ñ¸÷Âç»È¼þÇ¯¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¥¬¥ª¡¼¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¤«¤éÈ¯É½¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¿ÀÊÝÄ®¤ÎµÊÃãÅ¹¡×¤ä¡Ö½©ÍÕ¸¶¤Î¥á¥¤¥É¡×¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î¿å¤Î³Ú´ï¡×¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëKANDA SQUARE¤ÎÅìÂ¦ÊâÆ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¶è¤Î²Ö¡È¤µ¤¯¤é¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ä¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÀßÃÖ¤òµÇ°¤·¤¿¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÀßÃÖµÇ°¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡É¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÇ°¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢5¼þÇ¯µÇ°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤À¤Í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¡Ö5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤â³«ºÅ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤äµÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍè¾ì¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬Â·¤¦µ¡²ñ¤ÏÃæ¡¹¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Î¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¬´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÀéÂåÅÄ¶è¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£½¢Ç¤5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤â´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÀéÂåÅÄ¶è¤Ø¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»×¤¤¤È¡¢¼ã¤¤ÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ÎÍèË¬¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÌ¤Íè¤ò´ê¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¡¢5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£´Ñ¸÷Âç»È½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤¬Í¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä½Ü¤Î¾ðÊó¤òÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
½¢Ç¤5¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë³¸¤ËÃÏ°è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤¬¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇKANDA SQUAREÅìÂ¦¤ÎÊâÆ»¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¶è¤Î²Ö¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÀßÃÖ°Ê¹ßSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤êÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÀßÃÖ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£µÇ°¥«¡¼¥ÉÂæ»æ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë³¨ÊÁ¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢KANDA SQUARE¡¢¥Æ¥é¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î3»ÜÀß¤ò²ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ç·×6¿§¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤ÈµÇ°¥«¡¼¥É¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£
ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 5¼þÇ¯µÇ°ver.¡×¤Ï¡¢´Ñ¸÷Âç»È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬¥«¥Õ¥§¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ª½Ð·Þ¤¨¡õ¿·¤·¤¤°áÁõ¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡£ÀéÂåÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î5¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 5¼þÇ¯µÇ°ver.¡×¤Ï¡¢Á´5¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤ì¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¸°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤´¤æ¤ë¤ê¤ª¤µ¤ó¤Ý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤È¶è¤Î²Ö¤µ¤¯¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥Ç¥¹¥¯¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÁÊâ¤¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡£ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷Âç»È¥ê¥é¥Ã¥¯¥ÞÃ£¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£5¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤òÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤ÆÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÀéÂåÅÄ¶è¤ËÃÏ°è¹×¸¥¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÊý¡¢ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¼ã¤¤ÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍèË¬¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÌ¤Íè¤ò´ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¤·¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷Âç»È½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤¬Í¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä½Ü¤Î¾ðÊó¤òÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¤Ï¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥¯¥Þ¡£¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ä¥¥¤¥í¥¤¥È¥ê¤È°ì½ï¤ËOL¤Î¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤ä¤Ä¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¤À¤ó¤´¡£¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤Ë½»¤à¤ªÍ§Ã£¡£
¡ÎµÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ ³µÍ×¡Ï
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢KANDA SQUARE¡¢¥Æ¥é¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢
»²²ÃÈñ¡§100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥«¡¼¥ÉÂæ»æ1Ëç¡Ë
µÇ°¥«¡¼¥ÉÂæ»æ¼õ¤±ÅÏ¤·¾ì½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢KANDA SQUARE¡ÊPOINT ET LIGNE¡¢ËÅç²°¼òÅ¹¡Ë
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 5¼þÇ¯µÇ°ver.¡¡²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 5¼þÇ¯µÇ°ver.¡¡²Á³Ê¡§³Æ660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¡²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡áhttps://www.san-x.co.jp
ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ´Ñ¸÷Âç»È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ5¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡áhttps://visit-chiyoda.tokyo/rilakkuma-5th-anniversary