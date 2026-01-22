TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ï¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤Ï22Æü¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸øÌÀÅÞ¤È·ëÅÞ¤·¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í¶¦´¶¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ï¢¹ç¡¡Ë§ÌîÍ§»Ò ²ñÄ¹
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÏ¢¹ç¤È¤·¤Æ¤ÏÂº½Å¤·¤¿¤¤¡£¡Ê´ðËÜÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÊý¸þÀ­¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¶¦´¶¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Ï¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î·ëÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ¢¹ç¤Ï»Ù±ç¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁªµó¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë§Ìî»á¤Ï¡Ö¿·ÅÞ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ï¢¹ç¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Î¾ÅÞ¤Ç¸õÊä¼ÔÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢22Æü¡¢Ë§Ìî»á¤Î¸µ¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î°Â½»¶¦Æ±´´»öÄ¹¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áªµó¶èÄ´À°¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£