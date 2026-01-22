Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢´ÔÎñ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¡¡±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¼«¿È½é¤ÎTOP3Æþ¤ê
²Î¼ê¡¦Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ý¤á¤¿ºÇ¿·²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢22ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼«¿È½é¤ÎTOP3Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù¤Ï¡¢½µ´ÖÇä¤ê¾å¤²0.5ËüËç¡ÊDVD¡§0.1ËüËç¡¢Blu-ray Disc¡§0.4ËüËç¡Ë¤òµÏ¿¡£2025Ç¯5·î12ÆüÉÕ¤Î¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2024¡×¡Ù¤Î4°Ì¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯7·î12Æü¡Á16Æü¤Î5Æü´Ö¡¦Á´9¸ø±é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤è¤ê¡¢7·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÔÎñ60ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡£¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëJAZZ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê6¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Á´10¶Ê¡Ê¥á¥É¥ì¡¼´Þ¤à¡Ë¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026/1/26ÉÕ¡Ë