¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢µÓËÜ¤Î¹õ´äÊÙ»á¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¤¿¤¤¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿¤¤¶¦±éÇÐÍ¥
ÎëÌÚ¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é2ÏÃ¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢³§¤µ¤ó¤è¤êÃÙ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£1ÏÃ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÊý¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÊý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÄÌ¤ËºÇ¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤Ë¡Ê±ÊÀ¥Î÷±é¤¸¤ë¡ËÅß¶¶¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ¥º¥ë¥º¥ëÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢»à¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¥¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÆ±¤¸¤¯Åß¶¶¤Ë²¥¤é¤ì¥º¥ë¥º¥ëÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¡ËÄÅÅÄ¡ÊÆÆ¹¨¡Ë¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤â¤·¥ê¥Ö¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´é¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿ÈÄ¹¤È¤«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢ËÌÂ¼¤¬¡ÖËÍ¤Ï±ÊÀ¥¤¯¤ó¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Æ¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢ËÍ¤Ï¡ÊMrs. GREEN APPLE¤Î¡ËÆ£ß·ÎÃ²Í¤¯¤ó¤Ç¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ËÌÂ¼¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¡Ê¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡ËÃÆ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¥Õ¥ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤«¤ï¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÂ¼¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¤À¤¤¤Ö¥Ç¥«¤¤¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤è¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤êÌÌÇò¤¯´Ñ¤ë¥³¥Ä¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡È¤Ê¤¬¤é¸«¶Ø»ß¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡ÈÁáÁ÷¤ê¸«¶Ø»ß¡É¡£¤½¤ì¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´Ñ¤Æ°ìÈÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£É½¾ð¤È¤«¥»¥ê¥Õ¤È¤«¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×½é²ó¤Ë¶Ã¤
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡õËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢¥ê¥Ö¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡©
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×
