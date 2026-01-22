¡Ö우주만큼¡Ê¥¦¥¸¥å¥ó¥Þ¥ó¥¯¥à¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÉ½¸½¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö우주만큼¡Ê¥¦¥¸¥å¥ó¥Þ¥ó¥¯¥à¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö우주만큼¡Ê¥¦¥¸¥å¥ó¥Þ¥ó¥¯¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤òÉ½¤¹´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö우주만큼¡Ê¥¦¥¸¥å¥ó¥Þ¥ó¥¯¥à¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¤Û¤É¤Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö우주만큼¡Ê¥¦¥¸¥å¥ó¥Þ¥ó¥¯¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¤Û¤É¤Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¡£
¡Ö우주¡Ê¥¦¥¸¥å¡Ë¡×¤¬±§Ãè¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö±§Ãè¤Û¤É¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤¤³¤È¤ä¤â¤Î¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
