¡ÚÁ¥¶¶¶¥ÇÏ¡ÛÊóÃÎ¥°¥é¥ó¥×¥ê£Ã¤Ï¥°¥í¥ê¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¤¬Æî´Ø°ÜÀÒ¸å½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡ª°µÅÝÅª»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡Æî´ØÅì¤Î¸ÅÇÏÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡¢ÊóÃÎ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥«¥Ã¥×¡¦£Ó£³¤¬£²£²Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÂè£±£±£Ò¡ÊÇÏ¾ì¡¦ÎÉ¡Ë¤Ç£¹Æ¬¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡£±¡¦£¶ÇÜ¤Î°µÅÝÅª£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥°¥í¥ê¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡Ê²´£¸ºÐ¡¢Á¥¶¶¡¦ÀîÅçÀµ°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡Ë¤¬²÷¾¡¡££Ê£Ò£ÁºßÀÒ»þ¤Î£²£³Ç¯¥À¥¤¥ª¥é¥¤¥ÈµÇ°¡¢Ê¿°Â£Ó¤ËÂ³¤¯½Å¾Þ£³¾¡ÌÜ¡£Æî´ØÅì°ÜÀÒ¸å¤Ï£¸ÀïÌÜ¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³¡¿£´ÇÏ¿Èº¹£²Ãå¤Î¥ô¥£¥¯¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ë¥¹¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥À¥¤¥ª¥é¥¤¥ÈµÇ°¡¦£Ê£ð£î£²¡Ê£³·î£±£±Æü¡¢Á¥¶¶£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢µþÀ®ÇÖ¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¤¥é¡¼¥º¡¦£Ó£±¡ÊÆ±£³£±Æü¡¢Á¥¶¶£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤·¤ïµÇ°¡¦£Ê£ð£î£±¡Ê£µ·î£µÆü¡¢Á¥¶¶£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸æ¿ÀËÜ·±»Ëµ³¼ê¡Ê¥°¥í¥ê¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡á£±Ãå¡Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹£¸¥¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÂÀ¤á´¶¤â¤Ê¤¯¡¢½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³°ÏÈ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æâ¤ÎÇÏ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥Ê¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¸å¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸å¤í¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤·¤¿¡££³¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¤Æ¡¢»Ä¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤«¤éÆ°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê±þ¤¨È´·²¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤êµÍ¤á¤è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤È¤«¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿ÉÊú¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤«¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÈºÇ¸å¤ÏÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ª¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ëÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢£¸ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ½é½Å¾Þ¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥í¥ê¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¡Éã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡¢Êì¥Ù¥Ã¥È¡¼¥ì¡ÊÉã¥Ö¥ë¡¼¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¡£Á¥¶¶¡¦ÀîÅçÀµ°ì±¹¼Ë½êÂ°¤Î²´£¸ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»£³£±Àï£±£±¾¡¡Ê¤¦¤ÁÃæ±û£²£±Àï£·¾¡¡¢³¤³°£±Àï£°¾¡¡Ë¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£²²¯£¸£·£¸£°Ëü£·£·£°£°±ß¡Ê¤¦¤ÁÃæ±û£±²¯£·£±£µ£·Ëü£²£°£°£°±ß¡¢³¤³°£³£¶£¶£³Ëü£µ£·£°£°±ß¡Ë¡£¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¡¦¥À¥¤¥ª¥é¥¤¥ÈµÇ°¡¦£Ê£ð£î£²¡¢Ê¿°Â£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¡£ÇÏ¼ç¤ÏµÈÅÄÏÂÈþ»á¡£