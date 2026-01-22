¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹SUV¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¡ª Á´Ä¹4.7mµé¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¡ß4WD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖRS¡×¤âÀßÄê¡ª Àº×û¡Ö¹õ¤Å¤¯¤á¡×»ÅÍÍ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤6ÂåÌÜ¡Ö¿··¿CR-V e¡§HEV¡×¤ËÃíÌÜ
¤Ä¤¤¤ËËÜÌ¿»ÅÍÍ¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª ÂÔË¾¤Îe¡§HEVÆ³Æþ¤Ç¿Íµ¤ºÆÇ³¤«!?
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ÏÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡Öe¡§FCEV¡×¤Î¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¤ÎºÇ¿·¡ÖCR-V¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¡Öe¡§HEV¡Ê¥¤¡¼¥¨¥¤¥Á¥¤¡¼¥Ö¥¤¡Ë¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯2·î¤è¤ê¹ñÆâÆ³Æþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿CR-V e¡§HEV¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹SUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡CR-V¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤äÃæ¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³¤³°»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡1995Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸¤«¤éÌó30Ç¯¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎß·×Âæ¿ô¤ÏÈÎÇä1500ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌó150¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Û¥ó¥À¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6ÂåÌÜ¡£²÷Å¬À¡¢Áö¹ÔÀÇ½¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡Ö´¶Æ°CR-V¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤ÎCR-V e¡§FCEV¤Î1¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³°Éô¤«¤é½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¡Èe¡§HEV¡É¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍÆ³Æþ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎËÜÌ¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¿··¿CR-V e¡§HEV¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Öe¡§HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê4WD¡Ë¤ÈÉ¸½à¤Î¡Öe¡§HEV RS¡×¡Ê2WD¡¿4WD¡Ë¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4700mm¡ßÁ´Éý1865mm¡ßÁ´¹â1680mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2700mm¡£5ÂåÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁ´Ä¹¤Ç95mm¡¢Á´Éý¤Ç10mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç40mm¤½¤ì¤¾¤ì³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹â¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëe¡§FCEV¤Ï¥Î¡¼¥º¼þ¤ê¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ä¹4805mm¡ßÁ´Éý1865mm¡ßÁ´¹â1690mm¤È¾¯¤·Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿CR-V e¡§HEV¤Ï¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯´ðÄ´¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡¢½Ä·¿¤Î¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤È¾å¼Á¤µ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿»ÅÎ©¤Æ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í¼þ¤ê¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ø¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Þ¤ÇÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¤Ç¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤Á°Êý»ë³¦¤ò¼Â¸½¡£Áàºî·Ï¤âÄ¾´¶Åª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿ÆâÁõ¤Ï¡¢Å¬½ê¤ËÀºåÌ¤Ç¾å¼Á¤Ê²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡9¥¤¥ó¥Á¡ÖHonda CONNECT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ë¤Ï Google¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥×¤ä²»³Ú¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¤µ¡×¤È¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤âCR-V¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤ÏÂ¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢8ÃÊ³¬Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³«¸ýÉô¤¬¹¤¯¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤éÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Âè4À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Äe¡§HEV¡×¤òÅëºÜ¡£¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢CR-VÀìÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ë¥¢¥·¥Õ¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²ð¤·¤Æ2WD¤â¤·¤¯¤Ï4WD¤ò¶îÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄãÂ®°è¤Ç¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¼çÂÎ¤Î³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤ò¡¢¹âÂ®½ä¹Ò»þ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÄ¾·ë¤Ë¤è¤ë¹â¸úÎ¨¤ÊÁö¹Ô¤ò¼Â¸½¡£¥Û¥ó¥À½é¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥®¥¢ÉÕ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢È¯¿Ê»þ¤äÅÐºäÏ©¤Ç¤âÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¡ÖHonda SENSING 360¡×¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£¸òº¹ÅÀ¼ÖÎ¾·ÙÊó¤ä¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤â¡¢½ÂÂÚÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕACC¤ò´Þ¤àºÇ¿·ÈÇ¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´»Ù±ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿··¿CR-V e¡§HEV ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ç500Ëü±ß¤«¤é600Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·è¤·¤Æ¼êº¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¼Ö¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Î¡ÖRS¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤âÀßÄê¡¢ºÇ¿·¤Î±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ëÀßÄê¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë¶É¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´°À®ÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£