¡ã¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÊÊì¤òÁ÷·Þ¡ä´í¤Ê¤¤¥Ã¡ª±¿Å¾Ãæ¤Î»ä¤Ë¥ß¥«¥ó¤òº¹¤·½Ð¤¹Êì¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óÀÝ¤ì¡ª¡×¡ÚÂè1ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¹¥º¥«¡£É×¤Î¥¿¥À¥Õ¥ß¤ÈÂ©»Ò¥³¥¦¥¿¥í¥¦¡Ê¾®4¡Ë¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï½µ5¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ï¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éã¤¬3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¡¢¼Â²È¤Ç¤ÏÊì¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢Êì¤ËÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢½µ1²ó¤ÎÄê´üÅª¤ÊÄÌ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¤Ï»ä¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éËè½µ¡¢¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
Êì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÍè½µ¤«¤é²ÐÍË¤Î¸á¸å¤Ï¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¼¤Î¤¢¤ó¤¿¤¬Á÷·Þ¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉÂ¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁ÷·Þ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÅöÆü¡¢Êì¤ò¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢»ä¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º®»¨¤·¤¿Æ»¤ò¿µ½Å¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Êì¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê»ä¤Î¼ª¸µ¤ÇÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¤òÁ÷·Þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÍè½µ¤«¤é¡×¤ÈÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÅÔ¹ç¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐÍË¤ÎÍ¼Êý¤Ï¥³¥¦¥¿¥í¥¦¤Î½¬¤¤»ö¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍøÍÑ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Êì¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¼ª¸µ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥ß¥«¥ó¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë´í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¤Î¸ü°Õ¤òµñÀä¤¹¤ë¡×¤È¥°¥Á¥°¥Á¸À¤¤½Ð¤¹»ÏËö¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤Æ¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
