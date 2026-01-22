¥¬¥¶¡ÖÊ¿ÏÂ¶¨µÄ²ñ¡×¤¬È¯Â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÈþ¤·¤¤Éü¶½¤Î¤¿¤á´ØÍ¿¤¹¤ë¡×¡Ä¼°Åµ¤Ë£²£°¤«¹ñ¼óÇ¾»²²Ã
¡¡¡Ú¥Á¥å¡¼¥ê¥Ò¡áÃÓÅÄ·ÄÂÀ¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£²Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î»ÃÄêÅý¼£¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÄÄ¹¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¢¤¡¢ÀßÎ©·û¾Ï¤Î½ðÌ¾¼°Åµ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ê¤ÉÌó£²£°¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Ìó£²Ç¯Â³¤¤¤¿ÀïÆ®¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¥¬¥¶¤ÎÉü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡É¾µÄ²ñ¤Ï¡¢£²£°¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ÎÃæ¤ËÀßÎ©¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÏÂÊ¿·×²è¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¶¤Î¹ÔÀ¯°Ñ°÷²ñ¤Î±¿±Ä¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢¥¬¥¶¤ÎÉü¶½¤ä·ÐºÑºÆ·ú¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼°Åµ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¥¬¥¶¤ÎÈó·³»ö²½¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅý¼£¡¢Èþ¤·¤¤Éü¶½¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡£¥¬¥¶¤Ç¤È¤Æ¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»öÁ°¤ËÊó¤¸¤¿·û¾Ï¤ÎÁð°Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¾µÄ²ñ¤Î»²²Ã¹ñ¤ÏÇ¤´ü£³Ç¯¤Ç¡¢£±£°²¯¥É¥ë°Ê¾åµò½Ð¤¹¤ì¤Ð¾ïÇ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£É¾µÄ²ñ¤Î»ÈÌ¿¤ò¡Ö¹ñºÝË¡¤Ë½¾¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¹½ÃÛµ¡Ç½¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¡¢Ê¶ÁèÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¹çË¡Åª¤ÊÅý¼£¤ò²óÉü¤·¡¢±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Áð°Æ¤Ë¤Ï¥¬¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÏ¢¤ÎÂåÂØµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊ¶Áè¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ
¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÉ¾µÄ²ñ¤Î·û¾Ï¤òÀººº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¤Î²ÄÈÝ¤ò´Þ¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
