¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Ç¤âàÊä¶¯½ªÎ»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ö¤Þ¤À¸¡Æ¤Ãæ¡×¡áÃÏ¸µ»æÊóÆ»
¡¡Âç·¿Êä¶¯¤ò½ª¤¨¤¿¤Ï¤º¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤â¤¶¤ï¤á¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤âº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´°Á´¤Êà½ªËëá¤ò¹ð¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µÍÎÏ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö¼¡¡×¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë´Þ¤ß¤À¡£
¡¡¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê£´£¹¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤À¡£Æ±ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸¡Æ¤Ãæ¤Î°Æ·ï¤ä¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£º£¸å¤â¶¯²½¤·¡¢¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¡¢Êä¶¯¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£°Õ¿ÞÅª¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ï¸½ÍÀïÎÏ¤Ø¤Î¼«¿®¤È¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÆ°¤¯½ÀÆðÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¯¸À¤ÎÄ¾¸å¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤«¤éÂçÊª±¦ÏÓ¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¡£¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆ°¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ×ÀÐ¤À¡£»³ËÜ¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢ÂçÃ«¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°³«»Ï¤Þ¤Ç£³½µ´ÖÍ¾¤ê¤ÇÂçÏÈ¤Ï´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÏÈâ¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÊÄ¤¸¤Ê¤¤¡£Æ±»æ¤Î»ëÅÀ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡Ö´°À®·Á¡×¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¾ï¤Ë¾åÀÑ¤ß¤òÃµ¤ë²¦¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµåÃÄÊ¸²½¤À¡££Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÄ¶ÂçÊª¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¡Ö¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡×¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÊä¶¯½ªÎ»¤òÀë¸À¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿µ½Å¤µ¤³¤½¤¬¡¢£Í£Ì£ÂÁ´ÂÎ¤Ë´üÂÔ¤È·Ù²ü¤òÆ±»þ¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£