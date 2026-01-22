¡Öº¸Â¦¤Ë¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡¢±¦Â¦¤ËÇò»æ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¸ì¤ë¡íÍýÁÛ¤Î¼êÄ¢¡í¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡×¡ÊËè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30¡Ë¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÍÇ½¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡È¼êÄ¢¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¿·¤·¤¤1Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼êÄ¢¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ½ñµÏ¿¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼êÄ¢¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡Ä¡Ä¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼êÄ¢¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª
ÄÅÅÄ¡§ËÍ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¼êÄ¢¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤ÏËèÇ¯¤Á¤ã¤ó¤È¿·Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¼êÄ¢¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤À¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÊ¸Ë¼¶ñ²°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ö¼êÄ¢¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼êÄ¢¤Ã¤Æ¼ïÎà¤¬ËÜÅö¤ËËÉÙ¤Ç¡¢²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¡È¼êÄ¢¥Ö¡¼¥à¡É¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸úÎ¨ÎÉ¤¯»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¼êÄ¢¤È¤«¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÄ¢¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼êÄ¢¤Î»È¤¤Êý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤é¤æ¤ë¼êÄ¢¤ò¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤È¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¸·Áª¤Ë¸·Áª¤·¤¿Êª¤òËèÇ¯Çã¤Ã¤Æ¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ºÇ½ªÅª¤ËËÍ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼êÄ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º½ñ¤¹þ¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤¢¤ë·î´ÖÉ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢º¸Â¦¤Ë¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡¢±¦Â¦¤ËÇò»æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¡£¤³¤Î·Á¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤µ¤Ï¥Ð¥¤¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤¯¤é¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢ËÜÅö¤ÏÍÎÊª¤Î¥¯¥ª¥Ð¥Ç¥£¥¹¤ä¥â¥ì¥¹¥¥ó¡¢¥í¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¡Ë¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@tsuda_speaking https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12631
