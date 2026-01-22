£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:30¡¡
ECBµÄ»öÏ¿¡Ê12·î18Æü³«ºÅÊ¬¡Ë
22:30¡¡
ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/11 - 01/17¡Ë
Í½ÁÛ¡¡20.9Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡19.8Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡189.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡188.4Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
ÊÆ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ë
Í½ÁÛ¡¡4.3%¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡Ê¼Â¼ÁGDP¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.5%¡Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.8%¡¡Á°²ó¡¡3.8%¡ÊGDP¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.9%¡¡Á°²ó¡¡2.9%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
23Æü
0:00
ÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ)
ÊÆPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.8%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-13.0¡¡Á°²ó¡¡-13.1
2:00¡¡
ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×
3:00¡¡
ÊÆ10Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥ìÏ¢Æ°ºÄ¡ÊTIPS¡ËÆþ»¥¡Ê210²¯¥É¥ë¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ECBµÄ»öÏ¿¡Ê12·î18Æü³«ºÅÊ¬¡Ë
22:30¡¡
ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/11 - 01/17¡Ë
Í½ÁÛ¡¡20.9Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡19.8Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡189.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡188.4Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
ÊÆ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ë
Í½ÁÛ¡¡4.3%¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡Ê¼Â¼ÁGDP¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.5%¡Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.8%¡¡Á°²ó¡¡3.8%¡ÊGDP¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.9%¡¡Á°²ó¡¡2.9%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
23Æü
0:00
ÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ)
ÊÆPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.8%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-13.0¡¡Á°²ó¡¡-13.1
2:00¡¡
ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×
3:00¡¡
ÊÆ10Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥ìÏ¢Æ°ºÄ¡ÊTIPS¡ËÆþ»¥¡Ê210²¯¥É¥ë¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£