£¶£·ºÐ¡¦ÂÀÀîÍÛ²ð¡¡É÷¤Ü¤¦·ãÊÑ¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¡ªÇ¯¾å¤Î¶¦±é½÷Í¥¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ÈÁê¹ç»±¡É£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂÀÀîÍÛ²ð¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÀÀî¤Ï¸½ºß¡¢ÉñÂæ¡ÖÉ÷¤òÂÇ¤Ä¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£²Æü¤ÏÄ»¼è±é·à´Õ¾Þ²ñ¤Ç¸ø±é¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê£·£¶¡Ë¤¬Æ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤ëÀã¡¢»ÔÆâÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¿ïÊ¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ê¤é¤Ê¤¤Àã·¤¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¡£ÂçÀã·ÙÊó¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¡ôÉ÷¤òÂÇ¤Ä½ä¶È¡¡¡ôÄ»¼è±é·à´Õ¾Þ²ñ¡¡¡ôÂÀÀîÍÛ²ð¡¡¡ôÂçÀã¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢ÂçÀã¤Î¤Ê¤«ÂÀÀî¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÄÌ¤ê¤Î¾¦Å¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤Ãæ¡¢³°¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤Ë»¶Êâ¤Ë½Ð¤¿¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î¥«¥Õ¥§¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÀÀî¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤ß¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥«¥Õ¥§¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÈ¤«¤¤¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¡¢¡¢¡¢¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú²°¤Ø¡£¤¤¤Ä¤â³«±é»°»þ´ÖÁ°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÀî¤Ï¡¢ËÜ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é»±¤òº¹¤·¡¢²»Ìµ¤È¡ÈÁê¹ç»±¡É¡£¸ý¸µ¤È¤¢¤´¤ËÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Î¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢½Â¤µ¤òÁý¤·¤¿¡£