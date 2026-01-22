¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÁ¥Ä¹¡¡ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¡¡·±ÎýÃæ¤Ë¥Ûー¥Ðー¤ÎÉ÷¤Ç¼Ò°÷¤Ë¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¡ÂçÊ¬
2024Ç¯6·î¡¢ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤ÎÂçÊ¬¶õ¹ÁÂ¦¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÉ÷¤Ç±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¹üÀÞ¤Ê¤É¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¥Ûー¥Ðー¤ÎÁ¥Ä¹¤¬22ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î60Âå¤Î±¿¹Ò²ñ¼Ò¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼º½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç2025Ç¯3·î¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¬ÃÏ¸¡¤Ï¡Ö¾Úµò´Ø·¸¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
