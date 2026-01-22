¡ÚºÛÈ½¡ÛÀ»äÆÄ®¤ÇÅÚ¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ°äÂÎ¡¡»¦¿Í¡¦»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤Ç34ºÐÈï¹ð¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò23Ç¯µá·º¡Ô¿·³ã¡Õ
¤ª¤È¤È¤·12·î¡¢À»äÆÄ®¤ÇÅÚ¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤¹¡£»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈï¹ð¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò23Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½»µïÉÔÄê¤ÎÌµ¿¦¡¦¾®»³ÂçÊåÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾®»³Èï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à¾®¿ù±ÑÍº¤µ¤ó¤ò»¦³²¡£¶â¸Ë¤ä°õ´Õ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¾å¤Ç¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢È¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¥´¥ß¤È¤È¤â¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤Ê¤É°¼Á¤ÊÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò23Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»³Èï¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÊÛ¸îÂ¦¤ÏÃÎ¿Í´Ö¤Î·ö²Þ¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢»¦°Õ¤¬¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò14Ç¯¤¬ÁêÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï1·î28Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£