¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤â¤¦·Ú¤¯1Ëü±ßÄ¶¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÀïËÜ³Ê²½¡¡ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯°ìÎ³¤ò
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¾¦Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤â¤¦·Ú¤¯1Ëü±ßÄ¶¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÀïËÜ³Ê²½¡¡ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯°ìÎ³¤ò
Èþ¤·¤¤È¢¤ÎÃæ¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¿¤Á¡£Å·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÆâ³°¤«¤éÌó110¥Ö¥é¥ó¥É¡¢1400¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«½ÐÅ¹¤·¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤âÂ¿¤¯¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òµá¤á¤Æ½éÆü¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÎÌ¤¬¡£¤â¤¦·Ú¤¯1Ëü±ßÄ¶¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªº×¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
º£²ó½é½ÐÅ¹¤ÎÆüËÜ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ö¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¾®Æ¦¤äÄ¹Ìî¤Î¥¯¥ë¥ß¤Ê¤ÉÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬ÅÄÈþÆà»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤¢¤ó¤³¤Î´Å¤ß¤Ë¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«ÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ª¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
°ìÊý¡¢²¬»³¹âÅç²°¤ÎºÅ»ö¾ì¤â¤¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÆâ³°¤Î161¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿¡¢Ìó1500¼ïÎà¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿¾¾ºéµ¨µ¼Ô¡Ë
¡Öº£Ç¯½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥«¥«¥ª¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¢ÊªÌý»é¤ä¥¨¥ó¥É¥¦Æ¦¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿ÁÇºà¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿¾¾ºéµ¨µ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢À¸¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥³ー¥Òー¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢²¬»³»Ô¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡ÖÇò½½»ú¡×¤Î¥¤¥Á¥´¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿ÂçÊ¡¤ä¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿Íµ¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£