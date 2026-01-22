¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´¹ë¥ªー¥×¥ó Âè5Æü ¥Ë¥³¥é ¥Ð¥ë¥È¥¥¥ó¥³¥ï vs ¥Ù¥ê¥ó¥À ¥Ù¥ó¥Á¥Ã¥Á
¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè5Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢¥Ë¥³¥é ¥Ð¥ë¥È¥¥¥ó¥³¥ï¤ÈÂè10¥·ー¥É¤Î¥Ù¥ê¥ó¥À ¥Ù¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ë¥³¥é ¥Ð¥ë¥È¥¥¥ó¥³¥ï¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥À ¥Ù¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬6-0¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ë¥³¥é ¥Ð¥ë¥È¥¥¥ó¥³¥ï¤¬6-4¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ë¥³¥é ¥Ð¥ë¥È¥¥¥ó¥³¥ï¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
