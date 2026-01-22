¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´¹ë¥ªー¥×¥ó Âè5Æü ¥¨¥ìー¥Ê ¥ê¥Ð¥¥Ê vs ¥Ð¥ë¥Ð¥é ¥°¥é¥Á¥§¥ï
Á´¹ë¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü～2026Ç¯1·î31Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¨¥ìー¥Ê ¥ê¥Ð¥¥Ê] 2 - 0 [¥Ð¥ë¥Ð¥é ¥°¥é¥Á¥§¥ï]
¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè5Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢Âè5¥·ー¥É¤Î¥¨¥ìー¥Ê ¥ê¥Ð¥¥Ê¤È¥Ð¥ë¥Ð¥é ¥°¥é¥Á¥§¥ï¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¨¥ìー¥Ê ¥ê¥Ð¥¥Ê¤¬7-5¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¨¥ìー¥Ê ¥ê¥Ð¥¥Ê¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥¨¥ìー¥Ê ¥ê¥Ð¥¥Ê¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-22 21:02:10 ¹¹¿·