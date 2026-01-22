¡ÚÆÈ¼«¡ÛËÌÄ«Á¯¡¢°¦ÃÎ¥Ñ¥é½Ð¾ì°Õ¸þ¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÈÏ¢Â³»²²Ã¤Ø
¡¡10·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¶Ú¤¬22ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï9¡Á10·î¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼êÂ³¤¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¹ñ¸ò¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Áª¼êÃÄ¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏºÆ»°¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆÈ¼«À©ºÛ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯ÀÒÊÝÍ¼Ô¤ÎÆþ¹ñ¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸òÎ®¤ÏÆÃÎã¤È¤·¤ÆÆþ¹ñ¤òÇ§¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥æ¡¼¥¹¥Ñ¥éÂç²ñ¤Ç¤Ï¶¥±Ë¤äÂîµå¤Ç³èÌö¤·¡¢Áª¼ê°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ñ¥é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥é¤Î¹ñºÝÁí¹çÂç²ñ¤ËËÌÄ«Á¯¤¬»²²Ã¤·¤¿Îã¤Ë¤Ï¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä14Ç¯¿ÎÀî¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¡¢18Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£21Ç¯Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤òÍýÍ³¤ËÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£