¡Ú½°±¡Áª¡Û·§ËÜ¤Î³Æ¶è¤Ç3～4¿Í¤¬½ÐÇÏÍ½Äê ¸ø¼¨Á°¤Ë³ÆÅÞ¤ÎÆ°¤³èÈ¯²½
½°µÄ±¡Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢23Æü¤Î²ò»¶¤òÁ°¤Ë·§ËÜ¤Î³ÆÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¤¡¢¤½¤·¤ÆÁ°²ó¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤âÎ©¸õÊä¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢22Æü¤ËÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡¦¾ë²¼¹ºîÂåÉ½
¡ÖÅÞËÜÉô¤ÎÊý¿Ë¤ËÂ§¤êÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡×
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Î¾ë²¼¹ºîÂåÉ½¤Ï¡¢·§ËÜ1¶è¤Ç¸µÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿³ùÅÄÁï»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤·¤ÆµÄÀÊ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÈ¿¥¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÁªµóÀï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©·û¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¨µÄ¤··èÄê»ö¹à¤Ë±è¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Ð¡¢²æ¡¹¤â¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥º¥à¤Ç·èÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¹çÂÎ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò¤À¤»¤ë¡×
»²À¯ÅÞ¤Ï·§ËÜ1¶è¤«¤é3¶è¤Þ¤Ç¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£1¶è ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¿¦°÷¡¦Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿»³¸ýÀ¿ÂÀÏº»á¡Ê36¡Ë
¢£2¶è ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¡Ê47¡Ë
¢£3¶è ¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÎÀ¸³è»Ù±ç°÷¤Ç·ó¶ÈÇÀ²È¤Îð¹ÅÄÏÂ²Â»á¡Ê39¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ìÅÞ¤Î·Ç¤²¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£»²À¯ÅÞ¤Ï4¶è¤Ë¤âÎ©¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â22Æü¡¢¸©ÆâÁÈ¿¥¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤áÎ©¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ4¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¾åÅÄ»ê»á¡Ê49¡Ë¡£È¾Æ³ÂÎ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¸©Æî¤Î¿·¤¿¤Ê»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»·ÐºÑ³Êº¹¤òÀ§Àµ¤·¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·§ËÜ1¶è Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡Û
¢£¼«Ì±¡¦¸½¿¦ ÌÚ¸¶Ì¸½´±Ë¼Ä¹´±
¢£ÃæÆ»¡¦¿·¿Í ³ùÅÄÁï»á
¢£»²À¯¡¦¿·¿Í »³¸ýÀ¿ÂÀÏº»á
¡Ú·§ËÜ2¶è Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡Û
¢£¼«Ì±¡¦¸½¿¦ À¾ÌîÂÀÎ¼»á
¢£¶¦»º¡¦¿·¿Í ±×ÅÄËÒ»Ò»á
¢£»²À¯¡¦¿·¿Í Á°ÅÄÃÒÆÁ»á
¡Ú·§ËÜ3¶è Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡Û
¢£¼«Ì±¡¦¸½¿¦ ºäËÜÅ¯»Ö»á
¢£¼ÒÌ±¡¦¿·¿Í ¶¶Â¼¤ê¤«»á
¢£»²À¯¡¦¿·¿Í ð¹ÅÄÏÂ²Â»á
¡Ú·§ËÜ4¶è Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡Û
¢£¼«Ì±¡¦¸½¿¦ ¶â»Ò¶³Ç·»á
¢£°Ý¿·¡¦¸µ¿¦ Ìð¾å²íµÁ»á
¢£¶¦»º¡¦¿·¿Í ËÜÂ¼µ×Èþ»Ò»á
¢£¹ñÌ±¡¦¿·¿Í ¾åÅÄ»ê»á
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£