IMP.½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¡²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ï£²Æü´Ö£³¸ø±é¤Ç£´¡¦£µËü¿ÍÆ°°÷
7¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×IMP.¤¬21¡¢22Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖIMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter¡×²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£3¸ø±é¤ÇÌó4Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÏºòÇ¯12·îÈ¯Çä¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGenter¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¤Î³«ºÅ¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç¤ÏÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖKISS¡×¤Ê¤É¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¼å¤Ç·×28¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ã±ÆÈ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£GLION ARENA KOBE¡¢¤½¤·¤Æ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢IMP.¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤òÄ¾ÀÜ´¶¤¸¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï7¿Í¤Î³Ð¸ç¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¸ø±é¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£
4·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢6²ñ¾ì19¸ø±é¤ÇÌó20Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£