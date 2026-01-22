¡ÚÅ¥¿ì¥¥Ã¥¯¡ÛÃæÂ¼Äá¾¾¡¢ÅöÌÌ¶à¿µ¤Ç½éÂå¡¦ÉñÄá½±Ì¾¤Ï¸«Á÷¤ê¡Ö¶Ø¼ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¸·¤·¤¤À¼
¡¡1·î21Æü¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼Äá¾¾¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Ê¸½ñ¤òÈ¯É½¡£1·î18Æü¡¢ÃæÂ¼¤¬ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÆâ¤Î°û¿©Å¹½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¥É¥¢¤ò½³¤êÇË¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤ÏÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤¬Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ôº£¸å¤Î³èÆ°¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¶à¿µ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö1·î18Æü¤Î0»þ50Ê¬º¢¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢18»þ²á¤®¤ËÂ¢Á°½ð¤ËÌá¤µ¤ì¡¢19»þ5Ê¬¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏÀ¿¿´À¿°Õ¡¢ÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¥¿ì¤·¤¿ÃæÂ¼¤¬¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤Î¥È¥¤¥ì¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¡£Å¹°÷¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤íË½¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊ¸½ñ¤Ç»öÌ³½ê¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡ÔÃíÊ¸»þ¤ËËÜ¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³ÇË¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ö¤Î¼¡Âè¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¥È¥¤¥ì¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¥É¥¢¤ò½³ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤éÀ¤½±À©¤¬¼çÎ®¤Î²ÎÉñ´ì³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Ì¾¤òµó¤²¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯2·î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ç¡¢½éÂå¡¦ÃæÂ¼ÉñÄá¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¤Ë¾¾ÃÝ¤¬ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎµÙ±é¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÉñÄá½±Ì¾¤âÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÉñÄá½±Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡Ö´´Éô¡×¾º¿Ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âÊÝÎ±¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë´´Éô¤È¤Ï¡È½ÅÍ×¤ÊÌò¡É¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤Î¤³¤È¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÏÄÌ¹Ô¿Í¤äÎ©¤Á²ó¤ê¤Ê¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Ìò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖÌ¾Âå²¼¡×¤«¤é·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¡ÈÌ¾Âå»î¸³¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¥»¥ê¥Õ¤Î¤¢¤ë¡ÖÌ¾Âå¡×¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¼ÂÀÓ¤È¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö´´Éô¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤é´´Éô¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ëÎ©¿È½ÐÀ¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ä¶Ø¼ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ä¡Õ
¡Ô¼ò¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÛ¤Ï¼ò¤ò°û¤à»ñ³Ê¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÅö¤¿¤êÁ°¡¡¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤Û¤¶¤È¿¾Ê³§Ìµ¡¡¶â¤Ç²ò·è¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤í¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬´Ý¸«¤¨¡¡¤³¤ì¤¬Ôú¤ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÀõÁð¤È±ï¤¬¤¢¤ëÃæÂ¼²°¤ÏÀõÁð¤Î³¹¤°¤ë¤ß¤Ç±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·½Õ¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ï³¹Á´ÂÎ¤Ë¡Ø¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£ìÝÕþ¶Ú¤È¤Î¼ò±ã¤âÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤ËÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤µ¤ó¤¬Å¥¿ì¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÌµÄÂ¾è¼Ö¡£ÄÌÊó¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±Áê¼ê¤ËË½¤ì¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤â1·î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÌò¼Ô¤Ï°û¤à¤Î¤â»Å»ö¡É¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¶Ø¼ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤òÅ¥¿ì°ìÈ¯¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃæÂ¼¡£²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£