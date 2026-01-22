¡Ú¶¥ÇÏ¡Û½Å¾Þ6¾¡¡¦JRAÄÌ»»45¾¡¤Î¡Ö¥¥ó¥°°¹¤µ¤ó¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë!¡¡¥Ç¡¼¥¿¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡¢1ÈÖ¿Íµ¤»þ¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¡È¥ë¥á¡¼¥ëÄ¶¤¨¡É
¡¡1·î22Æü¡¢JRA¤¬¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°µ³¼ê¤Ë¡¢1·î24Æü¤«¤é2·î23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°µ³¼ê¤Ï±Ñ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î35ºÐ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¡¢2024Ç¯¤ËJRA¤ÎÃ»´üÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£AJCÇÕ¤ò¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¤Ç¾¡¤Á¡¢JRA½Å¾Þ¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤âÃ»´üÌÈµö¤ÇÍèÆü¤·¡¢GI¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡½S¤ò¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷Àµ³¼ê¤Ë¤è¤ëJRAÊ¿ÃÏGIÀ©ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë¤âÍèÆü¤·¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇJRA¤Ç¤ÏÄÌ»»45¾¡¤ò¤¢¤²¡¢½Å¾Þ¤Ï6¾¡¡£¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤«¤é¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ó¥°°¹¤µ¤ó¡×¡Ö¥¥ó¥°¥Í¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍê¤ì¤ë¥¥ó¥°µ³¼ê¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¡¢ÇÏ·ôÂÐºö¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡JRA¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ»»345Àï¤Ëµ³¾è¡Ê45-32-33-235¡Ë¡£¾¡Î¨¤Ï13.0¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨¤Ï31.9¡ó¡£Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ¤Ï86±ß¤À¡£
¡¡¼Ç¡¦¥À¡¼¥ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¼Ç¡Ê26-20-19-114¡Ë¾¡Î¨14.5¡ó¡¡Ê£¾¡Î¨36.3¡ó¡¡Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ106±ß
¡¦¥À¡¼¥È¡Ê19-12-14-121¡Ë¾¡Î¨11.4¡ó¡¡Ê£¾¡Î¨27.1¡ó¡¡Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ66±ß
¡¡¤È¡¢¼Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¥ó¥°µ³¼ê¤ÎÃ±¾¡¤òÇã¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤À¡£¥¥ó¥°µ³¼ê¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¥À¡¼¥È¤è¤ê¤â¼Ç¡×¤¬´ðËÜ¡£¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î1600m¡£¾¡Î¨20¡ó¤Ç¡¢Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ¤Ï288±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¡¼¥È¤Ç¤ÏÃæ»³¤Î1200m¤Ç6¾¡¡¢¾¡Î¨19.4¡ó¡£1800m¤Ç¤Ï5¾¡¡¢Ê£¾¡Î¨34.2¡ó¡¢Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ¤Ï131±ß¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£Åìµþ¤Î¥À¡¼¥È¤Ï¡¢1400m¤¬21Àï¤·¤Æ1¾¡¤Î¤ß¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡½S¤ò¾¡¤Ã¤¿1600m¤Ç¤â29Àï¤·¤Æ3¾¡¡¢¾¡Î¨10.3¡ó¡¢Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ¤Ï42±ß¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁÀ¤¤¤Å¤é¤¤¡£¥À¡¼¥È¤ÇÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢ÇÏ¾ì¾õÂÖ¤¬½Â¤Ã¤¿¤È¤¤À¡£¥À¡¼¥È¤ÎÎÉÇÏ¾ì¤Ç¤Ï9¾¡¡¢¾¡Î¨8.0¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨23.0¡ó¤À¤¬¡¢ãÄ½Å¡¦½Å¡¦ÉÔÎÉ¤Ç¤Ï10¾¡¤·¾¡Î¨¤Ï18.9¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨¤Ï35.8¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥¥ó¥°µ³¼ê¤¬¡ÖÍê¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ³¾èÇÏ¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¤È¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤ß¤ì¤Ð¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¦¡Ê19-8-5-10¡Ë¾¡Î¨45.2¡ó¡¡Ê£¾¡Î¨64.3¡ó¡¡Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ117±ß
¡¡¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¥ó¥°¥Í¥¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¿®ÍêÅÙ¤À¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Î2025Ç¯¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï
¡¦¡Ê96-61-31-71¡Ë¾¡Î¨37.1¡ó¡¡Ê£¾¡Î¨60.6¡ó¡¡Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ73±ß
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥¥ó¥°µ³¼ê¤Î¿ô»ú¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®ÍêÅÙ¤Ï¥ë¥á¡¼¥ë°Ê¾å¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸÷¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÃÊÌÀï¡¦½Å¾Þ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤À¡£
¡¦ÆÃÊÌÀï¡Ê21-10-15-78¡Ë¾¡Î¨16.9¡ó¡¡Ê£¾¡Î¨37.1¡ó¡¡Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ143±ß
¡¦½Å¾Þ¡Ê6-0-1-17¡Ë¾¡Î¨25.0¡ó¡¡Ê£¾¡Î¨29.2¡ó¡¡Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ457±ß
¡¡¥¥ó¥°µ³¼ê¤Î½Å¾Þ6¾¡¤Ï¡¢2024Ç¯AJCÇÕ¡¡¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¡Ê3ÈÖ¿Íµ¤ Ã±¾¡6.5ÇÜ¡Ë¡¢2024Ç¯Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡¡¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¡Ê7ÈÖ¿Íµ¤ Ã±¾¡33.8ÇÜ¡Ë¡¢2025Ç¯µþÅÔ¶âÇÕ¡¡¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¡Ê6ÈÖ¿Íµ¤ Ã±¾¡12.0ÇÜ¡Ë¡¢2025Ç¯¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê2ÈÖ¿Íµ¤ Ã±¾¡4.3ÇÜ¡Ë¡¢2025Ç¯È¡´Û2ºÐS¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡Ê9ÈÖ¿Íµ¤ Ã±¾¡48.7ÇÜ¡Ë¡¢2025Ç¯´Ø²°µÇ°¡¡¥«¥Ê¥Æ¡¼¥×¡Ê1ÈÖ¿Íµ¤ Ã±¾¡4.4ÇÜ¡Ë¤Ç¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡£Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢½÷Àµ³¼ê¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¢¤ëÉéÃ´¤Î¸ºÎÌÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ã»´üÌÈµö¤Î¥¥ó¥°µ³¼ê¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¤âÂç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¥ó¥°µ³¼ê¡£1·î24¡¦25Æü¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Çµ³¾è¤·¡¢25Æü¤ÎAJCÇÕ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£