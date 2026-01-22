¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½¤ì¤ë¡ØÆæ¤Î¥ï¥¤¥×¡Ù¢ª²Ä°¦¤¹¤®¤ëÀµÂÎ¤Ë¡Ö¥ª¥È¥â¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ëÉ÷£÷¡×¡ÖÀµ¼°¼ÂÁõ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È£³Ëü¤¤¤¤¤Í
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥²ー¥àÃæ¤Ë¸½¤ì¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¥Ð¥°¡©¤È¤Î°ìÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¡Ä¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢90.6Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£3.5Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½¤ì¤ë¡ØÆæ¤Î¥ï¥¤¥×¡Ù¢ª²Ä°¦¤¹¤®¤ëÀµÂÎ¡Û
¤³¤ì¤Ã¤Æ¥Ð¥°¡©
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤«¤ë¤Ó¤µ¤ó¡×¤µ¤ó¡£
Åö»þ¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë²ø¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥â¥Ë¥¿ー±¦²¼¤ËÆæ¤Î¥ï¥¤¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä²èÌÌ¤ÎÁ°¤Ë²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤Þ¤Ë²èÌÌ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅÙ¤ËÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¡¢¤ß¤¨¡¢¤ß¤¨¤Ê¤¤¤Ã¡¢¤É¤¤¤Æ¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢²èÌÌÁ°¤Ï¤´±óÎ¸´ê¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎ¤ËXÌ±¤âÇú¾Ð
¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²èÌÌÁ°¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¥Ð¥°¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥É¥é¥¯¥¨1¤Ç¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âºÇ½øÈ×¡ª¡×¡Ö¥ª¥È¥â¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤w¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Ë¡¢µ©¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¥Ð¥°¤é¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥¢¥¤¥ëー¤¬¸½¼Â¤Ë¡Ä¤â¤·¤ä¥á¥é¥ëー¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²èÌÌÁ°¤ËµïºÂ¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤Ã¤Èº£Æü¤âÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¥â¥ó¥Ï¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½Ð¸½¤·¡¢¼í¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤«¤ë¤Ó¤µ¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£