¡ÖÂç¤¤ÊÎÞ¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡¡¼èÁÈ¤ÇÄÁ»ö¡¢NHKÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤êµ¤¤Å¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¡Ö¼è¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¶Ã¤
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£22Æü¤Î½½ÆóÆüÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Á°Æ¬È¬ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤¬¾®¼êÅê¤²¤ÇÁ°Æ¬½½ÆóËçÌÜ¡¦¿éÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÄÁ»ö¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿éÉÙ»Î¤¬¹¶¤á¹þ¤ó¤À°ìÈÖ¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎ³Ê¤Ç¾¡¤ëÀµÂå¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¡¢±¦¼ê¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¡¢ÅÚÉ¶²¼¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¿éÉÙ»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀµÂÎ¤Ï¤Ê¤ó¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NHKÃæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤Ã¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿éÉÙ»Î¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¡ÄÎÞ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È!?¡×¡Ö¿éÉÙ»Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¼è¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÂç¤¤ÊÎÞ¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¿éÉÙ»Î¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÜ¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¿éÉÙ»Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¤ì¤¿¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈÖ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿éÉÙ»Î¤Ï5¾¡7ÇÔ¤Ë¡£ÀµÂå¤Ï6¾¡6ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
