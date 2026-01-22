¤¤ï¤É¤¤¡ÈÊñÂÓ¡É¤Ç¡Ö¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤ë¡×ÌÌÀÑ¾¯¤Ê¤á¥¦¥¨¥¹¥È¸«¤»ÊÑ·Á¥ï¥ó¥Ô¡¡»³ÅÄ¤¢¤¤¡ÖFRIDAY¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»³ÅÄ¤¢¤¤(22)¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢16Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Á¤ã¤×¤Á¤ã¤×¡¡¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¥É¥Ã¥¥É¥
¡¡2025Ç¯¤Ë¤âÆ±»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖµîÇ¯¹¥É¾¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤âÅÐ¾ì½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö³¤¡¢¥×ー¥ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÈÂ¾¤Ë¤â»äÉþ¸å¥Ù¥Ã¥È¥·ー¥ó¤äÎÐ¤È¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¡È¿åÊÕ¡É¤Ï¥Õ¥ë¥Þー¥¯¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ðÃÎ¡£ÀÄ¤Î°áÁõ¤Ç¤ÎÁëºÝ¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬¤¨¤°¤ì¤¿ÊÑ·Á¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊñÂÓ¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¡Ü¥Ñー¥ë¤Î°áÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ïª½ÐÅÙËþÅÀ¤ÎÇò°áÁõ¤Ç¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¤ËµÓ¤ò¾è¤»¤ÆÂÎ¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë°áÁõ¡¡¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤ä¤é¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë