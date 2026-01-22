IMP.¡¢½é¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é³«ºÅ¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¡2Æü´Ö·×4.5Ëü¿ÍÆ°°÷¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¡Êº´Æ£¿·¡¢´ð½Ó²ð¡¢ÎëÌÚÂç²Ï¡¢±Æ»³ÂóÌé¡¢¾¾°æÁÕ¡¢²£¸¶Íªµ£¡¢ÄØÂÙ²æ¡Ë¤¬¡¢21Æü¡¢22Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØIMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter¡Ù¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö3¸ø±é¤Ç·×4.5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢½é¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢21Æü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿IMP.
¡¡Î©¤Á¸«ÀÊ¤Þ¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤¿²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¶Ëþ°÷¡£PINKY.¡Ê¥Ô¥ó¥¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ëIMP.¥³¡¼¥ë¤¬¾ìÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢¸ø±é¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë±é½Ð¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿PINKY.¤â»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖKISS¡×¡£ÇòÃÏ¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤¬µ±¤¯°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿7¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢»ëÀþ¤Ï½¸Ãæ¤·¡¢¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Â³¤¯¡ÖTricky¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁû¤²¡ª²£ÉÍ¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¤¢¤ª¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï°ìÃÊ¤È¾å¾º¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢IMP.¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï±Æ»³¤¬¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é³«ºÅ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢PINKY.¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ë¡£¾¾°æ¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ð¤¬¡ÖÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔÃæÈ×¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¡£º´Æ£¤ÈÎëÌÚ¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡ÖI Love Gotcha¡×¤òÈäÏª¡£´ð¤È²£¸¶¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ÖOvernight¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ±Æ»³¡¢¾¾°æ¡¢ÄØ¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖREALIZE¡×¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÖÆ»¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë»È¤Ã¤¿±é½Ð¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¢¥ê¡¼¥Êµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹½À®¤Ë¡£¥È¥í¥Ã¥³¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êPINKY.¤Î¶á¤¯¤Ø¤ÈÊâ¤ß´ó¤ë³Ú¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öwink first¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿TRAINEE¡Ê¸¦½¤À¸¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£IMP.¤ÈPINKY.¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡¢Ç®¤¯²¹¤«¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢1·î10Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE¤Ç³«Ëë¡£²£ÉÍ¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥· ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶ ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¶î¤±È´¤±¡¢Á´6²ñ¾ì19¸ø±é¤ÇÌó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£
