±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥×¥ë¥ï¥ó¥ÔSHOT¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤½¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
1·î21Æü¡¢±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¥å¡¼¥ÈSHOT¤â¸ø³«
±§Ìî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ØÆÃÊÌ¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢AAA¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥í³èÆ°¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤½¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¡×¡Ö»ç¤Ê¤Î°¦´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2005Ç¯¤ËÃË½÷º®¹ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿±§Ìî¡£2·î¡Á3·î¤Ë¤Ï¡¢AAA¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢±§Ìî¡¦çÐ¿¿»ÊÏº¡¦ËöµÈ½¨ÂÀ¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAAA 20th Anniversary - Always, All Around -¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê