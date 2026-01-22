¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡©¡¡¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÀï¤¤Êý¤Ëµ¿Ìä¤¢¤ê¤È±Ñ»æ¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡×
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î³Î¼¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÇ¤¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¼¡´ü»Ø´ø´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î±½¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃæ·ø¥¯¥é¥Ö¡É¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¤¹¤ë»Ñ¤¬Íèµ¨¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòµ¨³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Î90Ê¬¤¢¤¿¤ê¤ÎÂ®¹¶¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï0.9ËÜ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î1.2ËÜ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î1.0ËÜ¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÂ®¹¶¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÁá¤¯¡¢±Ô¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤¬Áê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤ÏFAÇÕ3²óÀï¤Î¥Þ¥¯¥ë¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀï¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ë³¤·¤¯¡¢MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬¥Ñ¥¹¤Î½Ð¤·Àè¤ËÌÂ¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë¤â¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤»î¹ç¤ÎÊý¤¬¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âµó¤²¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ê¹¶·â¤È¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤ÎÀï¤¤Êý¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»ñ¼Á¤Ë¤â¤è¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÁá·×¤À¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤Î¾·æÛ¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£