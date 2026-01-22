¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤«¤é2026WÇÕ¤Ø¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¿û¸¶Í³Àª¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç²á¤´¤¹½¼¼Â¤Î»þ¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÉÑÈË¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¡×
ºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤Ï½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç13°Ì¤È¶ì¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿û¸¶¤Ï²ÃÆþÅö½é¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤Îºòµ¨¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤âÂ¿¤¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï1557Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤Ï18»î¹çÁ´¤Æ¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á17»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤¹¤Ç¤Ë1423Ê¬´Ö¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÏÀ®¸ù¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆÈ¡ØSPORTSCHAU¡Ù¤¬¿û¸¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿û¸¶¤Î¸«¿ø¤¨¤ëÀè¤Ë¤ÏÅöÁ³º£²Æ¤Î2026WÇÕ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«¤éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿û¸¶¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÁ°È¾ÀïÌµÆÀÅÀ¤Ï¡Ë²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÉÑÈË¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°¤ÇËÍ¤Û¤É¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏËÍ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ë1¤Ä¤Î¾¡Íø¤ÇÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡Íø¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊWÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤â¤Á¤í¤óÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
º£¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡Î3-4-2-1¡Ï¤¬¥á¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆ²°ÂÎ§¤ä°ËÅì½ãÌé¤Ê¤É¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¿û¸¶¤¬¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¸åÈ¾Àï¤ÎÆÀÅÀÁý²Ã¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£