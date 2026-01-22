¥Þ¥óU¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â·ù¤Ê¤Î¤Ï¥¸¥§¥º¥¹¡©¡¡Éüµ¢¸åÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëFW¤ò¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï·Ù²ü¡¡¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¤¤Áª¼ê¤À¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤ÎÃíÌÜ¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î°ìÀï¡£
¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸½ºß¤â¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³2Àï¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2°Ì°Ê²¼¤È¤µ¤é¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ëº£Àá¤Ï¾¡Íø¤¬É¬Í×¤À¡£°ìÊý¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁ°Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´°¾¡¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄêÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Â³¤¯¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤È¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¸¥§¥º¥¹¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÎÍ½Â¬ÎÏ¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÎºÙ¤«¤¤Æ°¤¡¢Èà¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¤¤Áª¼ê¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØMETRO¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬CF¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â·ù¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢CL¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤Ï¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯1·î¤Ëº¸É¨Á´½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥º¥¹¤À¤¬¡¢12·î¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤µ¤Ï¥¸¥§¥º¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤È¤ÎÏ¢·È¤«¤éÊø¤·¤¿¤ê¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤·¤âÂ¿¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÄ´»Ò¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¥¸¥§¥º¥¹¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ÏÃ¯¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£