°æ¸ÍÅù¤Î¿å°ÌÄã²¼ÌäÂê¤Ç°ì»þÃæÃÇ¡Ä¥ê¥Ë¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î»ÄÅÚ¼õ¤±Æþ¤ì ´ôÉì¸©¸æ¿óÄ®¤¬JRÅì³¤¤È¶¨µÄºÆ³«¤Ø
¡¡´ôÉì¸©¸æ¿óÄ®¤Ï1·î22Æü¡¢JRÅì³¤¤È¤Î´Ö¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö»ÄÅÚ¡×¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¶¨µÄ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸æ¿óÄ®¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ê¥Ë¥¢¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¦»ÄÅÚÃÖ¤¾ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ðÏ²»ÔÂçÞ×Ä®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿°æ¸Í¤Ê¤É¤Î¿å°ÌÄã²¼¤ò¼õ¤±¡¢¸æ¿óÄ®¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Î°ì»þÃæÃÇ¤òJRÅì³¤¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸æ¿óÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ®¤¬JRÅì³¤¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¿å°ÌÄã²¼ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¨µÄ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢JRÅì³¤¤È¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï¡Ö¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¸æ¿óÄ®¤ÈÃúÇ«¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
