4¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤ò¼ê½Ñ¡¢ÎÅÍÜ¤Ø¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×ÉÂÌ¾¸øÉ½¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ
¡¡4¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öyosugala¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤¬ÍñÁãÇ¹¼ð¡Ê¤Î¤¦¤·¤å¡Ë¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¡¢ÎÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·¯ÅçÆä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÉÂÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¸å¤Î¼£ÎÅ¡¦²óÉü´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¡×1·î28Æü¡¢30Æü¤Î¸ø±é¤Ï½Ð±é¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£
¡¡¡ÖÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö·¯ÅçÆä¤Îº£¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ª¤è¤Ó²óÉü¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢1Æü¤âÁá¤¤Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âyosugala¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒWEXS¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·¯Åç¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÍñÁãÇ¹¼ð¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£