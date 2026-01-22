¼«¹©²ñ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É°ÂÄêÄ´Ã£¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÂÐ±þ¡ÖÁá¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡×
ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Îº´Æ£²ñÄ¹¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï22Æü¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ÅÍ×»ñ¸»¤Î°ÂÄê¤·¤¿Ä´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢Áá¤á¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£²ñÄ¹¤é¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï22Æü¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ðµ¬À©¤Ç¡¢EV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÄ´Ã£¤Ë·üÇ°¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢º´Æ£²ñÄ¹¤Ï¡Ö»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¡µëÎÏ¤¬¤¤¤«¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¸»¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¤ÏÂçÁ°Äó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¶¡µëÎÏ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¶È³¦¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤¿7¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¡Ö½ÅÍ×»ñ¸»¡¦ÉôÉÊ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢ÀÇÀ©È´ËÜ²þ³×¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢»°ÉôÉû²ñÄ¹¡Ê¥Û¥ó¥À¼ÒÄ¹¡Ë¤ÏÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö²áµî¤Î²æ¡¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë´¶¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£