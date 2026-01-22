DV¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡Ä¡ÄÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬¤±¤ÎÃ¦½Ð·à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¼ÂÏ¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛºÇ¿·´¬¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ5¡Ù¤òÆÉ¤à
¡ÖÆ¨¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ä¼å¤µ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤·¤«¤·¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¡ÊµÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Ãø¼Ô¤ÎµÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á»á¤¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Å¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎ¢²Ô¶È¤ÎµÏ¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ÈºÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ëºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¨¤²¤ëÍýÍ³¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤À¡£¾¯¤·Á°¤Ê¤é¡¢ÌëÆ¨¤²¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£DVÉ×¤«¤é»ÒÏ¢¤ì¤ÇÆ¨¤²¤¿¤¤Êì¿Æ¡¢½¡¶µ¤ËÇû¤é¤ì¤¿²ÈÄí¤«¤é½Ð¤¿¤¤Ì¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¿´¿È¤ò²õ¤·¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤Ê¤É¡¢ÌëÆ¨¤²¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÂè5´¬¤Ç¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬ÌëÆ¨¤²²°¤òÍê¤é¤ºÌëÆ¨¤²¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢Í¾Ì¿¤ï¤º¤«¤Ê¹âÎð½÷À¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤Î¤¿¤á¤ËÌëÆ¨¤²¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¹Ô°Ù¤Î½Å¤ß¤ÈÂº¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£SNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ö¥ë¤µ¤ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤òÃµ¤¹¡×¤³¤È¡£ËÜºî¤Ç¤ÎÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ¨Èò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤¿¤á¤Îµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤Ê¤Î¤À¡£·è¤·¤ÆÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÄÏ¤àÎÏ¤È¤·¤Æ¡ÖÌëÆ¨¤²¡×¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¶¯¤µ¤Ï¡¢ÆÉ¤à¼Ô¤Î¶»¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
Ê¸¡á±§ÅÄ ÊÙ¡ÊFrom Kennedy¡Ë