¡¡¤Ä¤¤¸À¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¾¡¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¶á¤¤Â¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê²ÈÂ²¤Îµ÷Î¥´¶¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¡²è²È¡¦¾®ÎÓ½áÆà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡Ø¾®ÎÓ°ì²È¤Ïº£Æü¤â¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡ª¡×¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËËèÆü¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¾®ÎÓ°ì²È¤ÎÆü¾ï¡£¤Ò¤È¤¿¤ÓËÜ¤ò³«¤±¤ÐÈà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë1ºý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢Ãø¼Ô¤Î¾®ÎÓ½áÆà¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¾®ÎÓ°ì²È¤ÎÇú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡ª
¾®ÎÓ½áÆà¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®ÎÓ¡Ë¡§¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¼Ì¿¿´Û¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿´Û¤Ç»£¤ë¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¼Ì¿¿´Û¤Ç»£¤í¤¦¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾®ÎÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ÆÆüÄø¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ë°áÁõ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ë»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡§¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ì¡²è¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ªÉã¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤ÏÂç´î¤Ó¤ä¤ó¡ª ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤