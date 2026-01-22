ÅìµþÅÔ¤Ç1Ëü1000±ßÊ¬¡ªÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¼«¼£ÂÎ¥Ý¥¤³è¡×¤ÎÇÈ¡¢¸½¶â¤è¤ê¡È¤ª¥È¥¯¡É¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¤¬Â³¡¹¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï1Ëü1000±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë»ö¶È¤¬2·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Î¡È¥Ý¥¤³è¡É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È»ö¶È¡ª¡Û½»Ì±°Ê³°¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý¤Ï¡©¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥ê¡×1Ëü1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡Û
¡¦2·î2Æü¡Á2027Ç¯4·î1Æü¤Þ¤Ç
¡¦1Ëü1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î½»½ê¤¬ÅÔÆâ¤Î15ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¢§¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢¢§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¤¬É¬Í×
¥¢¥×¥ê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÅìµþ¥¢¥×¥êÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÌò½ê¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö·ò¹¯Â¥¿Ê¡×ÆüËÜ°ì¤Î¼÷Ì¿¤òÌÜ»Ø¤¹
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤Î¡ÖAruco¡×¤Ç¤Ï¡¢Êâ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µ¡´ï¤Ç·ì°µ¤Ê¤É¤òÂ¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ò¹¯Â¥¿Ê¡ÖAruco¡×¡ÛÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô
¢§¡ÖÊâ¤¯¡×¡ÖÂ¬¤ë¡Ê·ì°µ·×¡¢ÂÎÁÈÀ®·×¡Ë¡×¢ª¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ
¢§ÃÏ°èÄÌ²ß¡ÖICHICO¡×¤Ë¸ò´¹¡¡¢¨Ç¯´Ö5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç
¢§»ÔÆâ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¢§·ò¹¯¼÷Ì¿ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÜÅª
»ÔÀî»Ôºß½»¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¿Í¤â6ºÐ°Ê¾å¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¼÷Ì¿ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°åÎÅÈñºï¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¼êÁ°¼è¤ê¡×¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¡×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥³³èÆ°Â¥¿Ê¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È»ö¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¹ÃÈ²½ÂÐºö¡Ö¥¯¥ë¥Ý¡×¡ÛÀÅ²¬¸©
¢§ÀÅ²¬¸©ºß½»¡¢ÄÌ¶Ð¡¢ÄÌ³Ø¼Ô¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½
¢§¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ
¢ª±Ø¤ä¼ÖÆâ¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¢§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼êÁ°¤«¤é¼è¤ë¡Ê¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤¤¤â¤Î¡Ë
¢ªÇä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆÃêÁª¤Ç¾¦ÉÊ·ô¡¦¿©»ö·ô¤Ê¤É¤Î·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ìó8Ç¯´Ö¤Ç5200¥È¥ó°Ê¾å¤ÎCO2¤òºï¸º¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥àÌó125¸ÄÊ¬¤Î¿¹ÎÓ¤¬1Ç¯´Ö¤ËµÛ¼ý¤¹¤ëÎÌ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ¡É ¸½¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ï¥±
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤è¤ê¡¢¸½¶â¤ÎÊý¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×ÉÕÍ¿¡Û
¢§¥á¥ê¥Ã¥È¡¡ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ
¡¦¸½¶â¤À¤ÈÃùÃß¤äÃÏ°è³°¤Ç»ÈÍÑ¤Î²ÄÇ½À
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤¡Ë¤Ê¤é´ü¸ÂÆâ¤ËÃÏ°èÆâ¤Ç¾ÃÈñ
¢§¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤ËÉÔ¸øÊ¿
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¤¤¿Í¤ÏÍøÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¤
¢¨Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¦·§Ìî±ÑÀ¸¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó¡§
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¹»¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
==========
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾²ÃÈË¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÂçÁ¥,
³¤