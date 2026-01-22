¿©ÎÁÉÊ¡Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×4¿Í²ÈÂ²¤ÇÇ¯´Ö6Ëü7272±ß¸º¤Î»î»»¡¢Ç÷¤ëÁªµó¤È¡Ö5Ãû±ß¤Î¸º¼ý¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Áªµó¤òÁ°¤Ë³ÆÅÞ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë»î»»¤Ç¤Ï4¿Í²ÈÂ²¤Ç·î¤Ë¡Ö5606±ß¡×¤ÎÉéÃ´¸º¡¢¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡Öº£¤ÎÀ¤Âå¤¬¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó30Ãû±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤òÉÕ¤±²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Îºâ¸»¤Ï¡©
¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ç¡ÖÇ¯´Ö6Ëü7272±ß¡×¤Î²È·×ÉéÃ´¸º¤«
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸½ºß¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ï¢¥¼òÎà¡¦³°¿©¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö10%¡×¡¢¢¥ÌîºÚ¡¦Æù¡¦²Ã¹©¿©ÉÊ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö8%¡Ê·Ú¸ºÀÇÎ¨¡Ë¡× ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÂ¼Áí¸¦¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÌÚÆâÅÐ±Ñ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¤«·î¤¢¤¿¤ê¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð¤¬¡Ö7Ëü5681±ß¡×¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢²È·×ÉéÃ´¤¬¡Ö·î³Û¤Ç5606±ß¡×¡ÖÇ¯´Ö6Ëü7272±ß¡×¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡È¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡É¤ò¡¢³¹¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ê¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë³¹¤ÎÀ¼
¤ªÃë²á¤®¤Î²£ÉÍ»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹¡×¡£
1·î22Æü¡¢²¿¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
70Âå
¡ÖÌîºÚÎà¡£ßÖ¤áÊª¤Ç¤âºî¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡¢¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡×
¥ì¥·¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹ç·×¤Ï2757±ß¡£¤½¤³¤Ë¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Î220±ß¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢Áí³Û2977±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
80Âå
¡Ö¹ç·×1699±ß¡¢¾ÃÈñÀÇ125±ß¡£¿©Èñ¤À¤±¤Ç¤â10Ëü±ß»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢1¤«·î¤Í¡£¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤¬¡Ë¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×
7¿Í²ÈÂ²¤Î½÷À¤Ï¡Ä
70Âå¡Ê7¿Í²ÈÂ²¡Ë
¡Ö¹ç·×1072±ß¡¢¾ÃÈñÀÇ79±ß¡×
¡Ý¡Ý¾ÃÈñÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢4¿Í²ÈÂ²¤ÇÇ¯´Ö6Ëü7000±ß¤Û¤ÉÉâ¤¯¤½¤¦¤À¤¬¡©
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÌó2ÇÜ¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é10Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡£10Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¤é1¤«·î¤Þ¤ë¤Þ¤ëÊë¤é¤»¤ë¤«¤é¤Í¡¢7¿Í¤Ç¤â¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Å¹Â¦¤Ï¡Ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹¡¡ÄáÅÄ±ÑÌÀ Å¹Ä¹
¡ÖPOP¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨ºî¶È¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤Êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆ¬¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¹¤Ç°·¤¦¿©ÎÁÉÊ¤ÏÌó1ËüÅÀ¡£Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ»¥¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Ìó1¤«·î¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹¡¡ÄáÅÄ±ÑÌÀ Å¹Ä¹
¡Ö8¡ó¤¬0¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¥¢¥Ã¥×¤ò¾¯¤·´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
ÀÇ¼ý5Ãû±ß¸º¾¯¤« ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¼Ú¶â¤Ë¡È¹ñºÝ¶âÍ»¤ÎÈÖ¿Í¡É¤Ï ¡Ä
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¾ÃÈñÀÇ¤Ï²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢¢§Ç¯¶â¡¢¢§°åÎÅ¡¢¢§²ð¸î¡¢¢§»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÍ½»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤è¤ëºÐÆþ¤¬Ìó24.9Ãû±ß¡ÊÁ´ÂÎ¤Î21.6%¡Ë¤Î°ìÊý¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎºÐ½Ð¤ÏÌó38.3Ãû±ß¤ÈÌó13.4Ãû±ß¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤É¤¦ÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¤µ¤ó:
´ðËÜÅª¤Ë¼Ú¶â¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÀ¤Âå¤¬¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó120Ãû±ß¤ÎÍ½»»¤Î¤¦¤ÁÌó30Ãû±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤òÉÕ¤±²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºâÌ³¾Ê¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ë¤ÈºÐÆþ¤¬¤µ¤é¤Ë5Ãû±ßÄøÅÙ¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤ª¶â¤¬¤µ¤é¤ËÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¤µ¤ó:
¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤Î¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ËÌÀ³Î¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¸ºÀÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºâ¸»¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ¿®´¶¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸ºÀÇ¤·¤¿¤éÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤â¡¢¿ôÃÍ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹ñºÝ¶âÍ»¤Î¡ÈÈÖ¿Í¡É¤Ç¤¢¤ëIMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤«¤é¡¢¤¢¤ë»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
IMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÄó¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§2019Ç¯
¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë15%¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20%¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢§2025Ç¯
¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ÎÃ±°ìÀÇÎ¨²½¤ª¤è¤ÓºÇ½ªÅª¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Áªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¤Ë³§¤µ¤ó¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯