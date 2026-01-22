クロックス×RIIZEの最旬コラボ♡推しを纏うジビッツ™登場

足元のおしゃれで気分までアップデートしたい今季、クロックスからときめきが止まらないニュースが到着。ジャパンアンバサダーRIIZEの公式キャラクター「WE LITTLE RIIZE」をモチーフにしたジビッツ™チャームが登場します。推しの世界観を日常に取り入れられる特別感は、ファン心をくすぐること間違いなし♡クロックスらしい遊び心とRIIZEの魅力が詰まった注目コレクションです。

WE LITTLE RIIZEが足元を彩る

韓国発ボーイズグループRIIZEのメンバーが自ら描いたキャラクター「WE LITTLE RIIZE」。その愛らしい世界観を、クロックスのジビッツ™チャームで表現したのが今回のコラボです。

クロッグに付けるだけで、毎日のコーデにワクワク感をプラス。推しキャラクターと一緒に過ごせる楽しさが、足元から広がります。

7キャラクターの個性が集合

リズコ(ショウタロウ)

ソンヨンドリ(ウンソク)

ウラッバム(ソンチャン)

トニャンドク(ウォンビン)

トルビョン(ソヒ)

モンリョンイ(アントン)

セットには、リズコ(ショウタロウ)、ソンヨンドリ(ウンソク)、ウラッバム(ソンチャン)、トニャンドク(ウォンビン)、トルビョン(ソヒ)、モンリョンイ(アントン)を含む7つのジビッツ™チャームをイン。

ダンス好き、ロックスター志望、癒し系まで、キャラクターそれぞれの性格が細部まで表現されています。見ているだけでも楽しく、選ぶ時間も推し活の一部に♪

RIIZE Crocs™ 7パックジビッツ™

価格：4,400円（税込）

※RIIZE X クロックス™コラボジビッツ™取り扱いおよびポップアップ開催店舗一覧は後述をご参照ください。

直筆サイン入りクロッグが当たる♡

ショウタロウ

ウンソク

ウォンビン

ソンチャン

ソヒ

アントン

発売を記念して、クロックス・ジャパン公式Instagramでは、RIIZEメンバー直筆サイン入り「クラシッククロッグ」または「クラシックベイクロッグ」が当たるキャンペーンを実施。

フォロー＆いいね、DM応募で参加できるので、ファンなら見逃せません。ここでしか手に入らない超レアなチャンスをお見逃しなく！

＜概要＞

応募期間：2026年1月22日(木)17:00～2月28日(日)23:59

応募方法：

1.クロックス公式Instagramをフォロー

2.キャンペーン投稿にいいね

3.DMにて必要事項を入力して応募完了

足元から始まる推し活時間

クロックスとRIIZEが生み出したジビッツ™は、日常にさりげなく推しを取り入れたい人にぴったり。クロッグに付け替えるだけで、自分らしい一足にカスタマイズできます。

WE LITTLE RIIZEのキャラクターたちと一緒に、毎日のお出かけをもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡