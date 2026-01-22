¡Ú Æ£ËÜÈþµ® ¡ÛÉ×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ë¡ÖÈ´¤±¤¿ÌÓ¤ÏÀö¤¤Î®¤·¤Æ¡×¡¡¾±»Ê¤Ï¥ß¥¥Æ¥£¡¼²£ÌÜ¤Ë¡Ö¤¤â¤Æ¤£¡¼¡ª¡×Àä¶«
Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ó¥µ¥í¥óÃÓÂÞ¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ËÍè¤¿¿Í¤ß¤¿¤¤á¤È¡¢¾Ð´é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½øÈ×¤«¤é¤´µ¡·ù¤Ê2¿Í¤Ïà³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹á¤È¥Ï¥â¤ë¤È¡¢àÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤ÍáàÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Íá¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤¬àÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É...á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ïà¥Î¡¼¥¥ã¥ó¥»¥ë¡ªá¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤òÃ¦¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤º¶ÚÆù¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤ËàÁá¤¯Æþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤èá¤È¡¢¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾±»Ê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³Ãæ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤òÀö¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢à¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊ¿À®¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎÄ´°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤Ë¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤¤¤±¤ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê...¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤á¤È¡¢º¬ÀÏÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¿¾Ê¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ÎÃæ¤«¤éàÄ¹ÃË¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¡¢¡ÊÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤¿¤é¹üÀÞ¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¤Íá¤È¡¢¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ïàµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Íá¤È¡¢È¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤âà¤Ç¤â¡¢¡ÊÉª¤¬¡ËÆ°¤«¤»¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¡...á¤È¡¢¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÈ´¤±¤¿ÌÓ¤ÏÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¡¢¥Ü¥½¤ê¡£¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ÎÃæ¤ÇÊ²¤²Ð¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¿´¤âÀö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¿´¤¬Íð¤ìàÃ¯¤¬ÇöÌÓ¤Ê¤ó¤À¤èá¤È¡¢¸·¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿´Àö¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤È¤Î¥±¥ó¥«¤ò»Ò¤É¤â¤¬¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£à¡Ê¾±»Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤¤¤ä¤À¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ý¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥±¥ó¥«¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×ÂÎ¸³¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Á¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Èà¤¤â¤Æ¤£¡¼¡ªá¤ÈÀä¶«¤·¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎÈ©¤Ë¿¨¤ìà¤¹¤´¤¤¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡ªá¤È¶Ã¤¯Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢à¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤É¤¦¡©á¤È¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î³ÎÇ§¤âÍ×µá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¨¤êÂ³¤±¤ëÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Ëà¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤³¤³¤À¤í¡ªá¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ç¥Ü¥±¤ÎÀºÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
