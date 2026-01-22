TBS NEWS DIG Powered by JNN

Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ó¥µ¥í¥óÃÓÂÞ¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Æ£ËÜÈþµ® ¡ÛÉ×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ë¡ÖÈ´¤±¤¿ÌÓ¤ÏÀö¤¤Î®¤·¤Æ¡×¡¡¾±»Ê¤Ï¥ß¥­¥Æ¥£¡¼²£ÌÜ¤Ë¡Ö¤­¤â¤Æ¤£¡¼¡ª¡×Àä¶«


¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï­à¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ËÍè¤¿¿Í¤ß¤¿¤¤­á¤È¡¢¾Ð´é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½øÈ×¤«¤é¤´µ¡·ù¤Ê2¿Í¤Ï­à³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹­á¤È¥Ï¥â¤ë¤È¡¢­àÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í­á­àÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í­á¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤¬­àÉ÷Ï¤¥­¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É...­á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï­à¥Î¡¼¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡ª­á¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤òÃ¦¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤º¶ÚÆù¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë­àÁá¤¯Æþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è­á¤È¡¢¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¾±»Ê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³Ãæ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤òÀö¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢­à¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊ¿À®¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎÄ´°­¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤Ë¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤¤¤±¤ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê...¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤­á¤È¡¢º¬À­ÏÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¿¾Ê¡£
 



¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ÎÃæ¤«¤é­àÄ¹ÃË¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¡¢¡ÊÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤¿¤é¹üÀÞ¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í­á¤È¡¢¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï­àµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í­á¤È¡¢È¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â­à¤Ç¤â¡¢¡ÊÉª¤¬¡ËÆ°¤«¤»¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¡...­á¤È¡¢¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï­à¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÈ´¤±¤¿ÌÓ¤ÏÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤­á¤È¡¢¥Ü¥½¤ê¡£¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ÎÃæ¤ÇÊ²¤­²Ð¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¿´¤âÀö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¿´¤¬Íð¤ì­àÃ¯¤¬ÇöÌÓ¤Ê¤ó¤À¤è­á¤È¡¢¸·¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿´Àö¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤È¤Î¥±¥ó¥«¤ò»Ò¤É¤â¤¬¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£­à¡Ê¾±»Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤¤¤ä¤À¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ý¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿­á¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥±¥ó¥«¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×ÂÎ¸³¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Á¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È­à¤­¤â¤Æ¤£¡¼¡ª­á¤ÈÀä¶«¤·¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎÈ©¤Ë¿¨¤ì­à¤¹¤´¤¤¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡ª­á¤È¶Ã¤¯Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢­à¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤É¤¦¡©­á¤È¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î³ÎÇ§¤âÍ×µá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¨¤êÂ³¤±¤ëÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë­à¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤³¤³¤À¤í¡ª­á¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ç¥Ü¥±¤ÎÀºÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û