4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦yosugala¤Î·¯ÅçÆä¡¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¡¡ÉÂÌ¾¤â¸øÉ½¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦yosugala¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢22Æü¤Ë¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤¬¡¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿·¯ÅçÆä
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÂÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¸å¤Î¼£ÎÅ¡¦²óÉü´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¿¤ËµÞ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·¯Åç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÍñÁãÇ¹¼ð¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¤¤¤Ä¤âyosugala¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉÂÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¸å¤Î¼£ÎÅ¡¦²óÉü´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¿¤ËµÞ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½Ð±é¸«Á÷¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¸ø±é¡Û
¡¦1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Öshibuya luisant Vol.46¡×
¡¦1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ö¤¢¤¤¤¹À¸ÃÂº×2026 Á°Ìëº×¡×
¾åµ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·¯ÅçÆä¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼3Ì¾¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
·¯ÅçÆä¤Îº£¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ª¤è¤Ó²óÉü¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢1Æü¤âÁá¤¤Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âyosugala¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWEXS
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿·¯ÅçÆä
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÂÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¸å¤Î¼£ÎÅ¡¦²óÉü´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¿¤ËµÞ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¤¤¤Ä¤âyosugala¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¯ÅçÆä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍñÁãÇ¹¼ð¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉÂÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¸å¤Î¼£ÎÅ¡¦²óÉü´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¿¤ËµÞ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½Ð±é¸«Á÷¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¸ø±é¡Û
¡¦1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Öshibuya luisant Vol.46¡×
¡¦1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ö¤¢¤¤¤¹À¸ÃÂº×2026 Á°Ìëº×¡×
¾åµ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·¯ÅçÆä¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼3Ì¾¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
·¯ÅçÆä¤Îº£¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ª¤è¤Ó²óÉü¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢1Æü¤âÁá¤¤Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âyosugala¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWEXS