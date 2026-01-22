¡Ö¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤â²æ¡¹¤Ï¡Ø»þ¸Â¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤«¤éÈ¯°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ØÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºâ¸»¤¬½Ð¤ì¤Ð¡Ø¹±µ×¡Ù¤â²ÄÇ½¡×ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬À¯ºöÈ¯É½
¡¡27Æü¸ø¼¨¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬À¯ºöÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö»þ¸Â¡×¤È¡Ö¹±µ×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ËÜ¾±ÃÎ»Ë¶¦Æ±À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡Êµ¼Ô¤Ë¶¦Í¤·¤¿»ñÎÁ¤Î¡ËÉ½»æ¡¢¡ØÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¡¢¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¡¢À¸³è¡¢¤½¤·¤Æ¹¬Ê¡¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤è¤êÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡£¤³¤ì¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ë¤â·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃæÆ»¤ÎºÇ¤âÃæ¿´Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤ª¹Í¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8ËÜ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡Ö¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Î¼Â¸½¡×¡Ö¸ºÀÇ¤ÈÀ¸³è»Ù±ç¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ¼Ô¤«¤éÀ¯ºö¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾©³Ø¶âÊÖºÑ¸ºÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿²¬ËÜ»°À®¶¦Æ±À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¸½Ìò¡¦¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Å¤é¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³§¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î°ì¤Ä¤¬¾©³Ø¶âÊÖºÑ¸ºÀÇ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾©³Ø¶â¤Î±þ±ç¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤ë»þ¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÊÖ¤¹É¬Í×¤Î¤Ê¤¤µëÉÕ·¿¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤âÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Î»þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÖºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º£Âç¤¤¯¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂåÍýÊÖºÑ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÖºÑ¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊÖºÑ¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤Î¹µ½üÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ç¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤À¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤ÇÂåÍýÊÖºÑ¤òÁ´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë²ñ¼Ò¤Ï»°Àé¿ôÉ´¼Ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤´¼«Ê¬¤ÇÊÖºÑ¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤ÐËèÇ¯¤ÎÊÖºÑ³Û¤Î°ìÄê¶â³Û¤òÇ¯ËöÄ´À°¤ÎÃæ¤Ç½êÆÀÀÇ¹µ½ü¤ò¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ì¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÁªµó¤Î¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ©ÅÙÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢À¯ºö¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNISA¸ºÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿²¬ËÜ¶¦Æ±À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡ÖNISA¤Î³ÈÂç¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤Êý¤â¿·¤·¤¤NISA¤Î¸ýºÂ¤òÂç¤¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦3000Ëü¸ýºÂ¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Î»þ¤Ë¡Ø¤³¤É¤âNISA¡Ù¤¬¿·¤·¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¡¢¤³¤É¤âNISA¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢Îã¤¨¤Ð5ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬½½Ê¬¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤´¼«Ê¬¤ÇÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤É¤âNISA¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÊ¬¤âÀÇÀ©¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ï¡¢·î30Ëü±ß¤ÎNISAÏÈ¤òÁ´³Û»È¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ï¤½¤¦¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àè¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶ìÏ«¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¾ÍèÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NISA¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢NISA¼«ÂÎ¤¬±¿ÍÑ¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Î¤½¤Î¶â³Û¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¤½¤ÎÇ¯¤ËNISA¤Ë¤«¤±¤¿¶â³Û¤Î°ìÄê³ä¹ç¤òÇ¯Ëö¤Î½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¤ÇÀÇ¹µ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤ÒµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤¬¡ÖÀ¯ºö¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄêÇ¯À©ÇÑ»ß¤È¤«½µµÙ3ÆüÀ©¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÎ¾ÅÞ¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿À¯ºö¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ø¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤À¯ºö¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²½³ØÊÑ²½¤Ç·Ç¤²¤¿À¯ºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬Î¾ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤ËËÜ¾±¶¦Æ±À¯Ä´²ñ¤Ï¡ÖÄêÇ¯À©ÇÑ»ß¤ä½µµÙ3Æü¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¯ºö¡¦¸øÌó¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê°Õ¼±¤â´Þ¤á¤ÆÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ÎË¡Î§¤Î¤É¤³¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÏÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²½³ØÊÑ²½¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢NISA¸ºÀÇ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Îºâ¸»¤â²æ¡¹¤Ï´ð¶â¤ä¾êÍ¾¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ø»þ¸Â¡Ù¤È¿½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤«¤éÈ¯°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ºâ¸»¡¢¡ØÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿ºâ¸»¤¬½Ð¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï¡Ø¹±µ×¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¤·¤¤ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿À¯ºö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î¿·¤·¤¤ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¹çÊ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¿·ÅÞ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÆþÅÞ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾ÅÞ¤ÎµÄÏÀ¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÀ¯ºö¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÂåÉ½¤Î°ìÇ¤¤Î¤â¤È¤ÇÀ¯ºö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¼«Í³¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢ïèÃ£¤ËµÄÏÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
