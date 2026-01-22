¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ï¤·¤¿Êý¤¬¼õ¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡© È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÌÃÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ÚÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇº¤ß¤äµ¿Ìä¤Ë¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ø½÷¤ÎÅ¾¿¦type¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÎÓ²ÂÂå»Ò¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ê¼ÁÌä¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÌÌÀÜ¤ÇÊ¹¤±¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ê²óÅú¡Ë
´ë¶È¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÏÃ¤»¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¹çÈÝ¤Ë´Ø·¸¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¹Í¤Ç¤ÏÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©
½÷¤ÎÅ¾¿¦type¤¬²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢Å¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï36.8¡ó¤Ç¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î9³ä¤¬¡ÖÁá¤¯Áª¹Í¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ï¹çÈÝ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤Î´ë¶È¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áª¹ÍÌÌÀÜ¡ÊÃæÅÓºÎÍÑ¤Ç¤Ï2¡Á3²óÄøÅÙ¤¬°ìÈÌÅª¡Ë¤Ç¤Ï¡¢É¾²Á¼Ô¤ÎÁ°¤ÇµëÍ¿¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¼ÁÌä¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï°õ¾Ý¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ê¤éÉ¾²Á¤ò´°Á´¤Ëµ¤¤Ë¤»¤º¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áª¹ÍÌÌÀÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í»ö¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤äÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Éô½ð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÆ¯¤¯¿Í¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢µá¿ÍÉ¼¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤«¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÌÃÌÁê¼ê¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä¿Ê¤áÊý¤Ê¤É¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦µá¿ÍÉ¼¤À¤±¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÒÉ÷¤ä¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¦Éô½ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÆ¯¤±¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò»ý¤Æ¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯Æ¯¤±¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¼Ò¤ò·èÄê¡£¤â¤·ÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÒÉ÷¤ä¼Ò°÷¤Î¹Í¤¨¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î»öÎã¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ¯¤¯¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´¶³Ð¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸À¸ì²½¤·¤Ë¤¯¤¤¼ÒÉ÷¤ä¿ÍÊÁ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þ¤ËÇ¯¼ý¤ä»Å»öÆâÍÆ°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ò·ïÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤Î´Ä¶¤ä»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤ò¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÌÌÀÜ¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î°Â¿´´¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ä¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Å¾¿¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾®ÎÓ ²ÂÂå»Ò)
カジュアル面談って受ける意味ありますか? 聞きたいことは面接で聞けばよいと思うのですが……。

(回答)

企業とフラットに話せるカジュアル面談は、積極的に利用してみるのがおすすめです。合否に関係しないからこそ、選考では聞きにくい職場の雰囲気や仕事の進め方などを確認できる貴重な機会です。
カジュアル面談は、安心につながる大切なチャンス
¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤ÈÆþ¼Ò¸å¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë»ä¼«¿È¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÁª¹Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢¡Ö»Ä¶È¤Î¼ÂÂÖ¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÁÌä¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÂ¦¤âÉ¾²Á¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯ËÜ²»¤ÇÅú¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
カジュアル面談をして、志望度の低かった会社へ入社! 元々志望度が低かった企業へ入社を決めた28歳女性の事例です。多忙のため当初は面談を避けたかったものの、キャリアアドバイザーの勧めでカジュアル面談を実施しました。結果、以下のような魅力を感じたそうです。
後悔しない転職へ。カジュアル面談で「安心感」を準備しませんか? 「必要なことは選考中に聞けばいい」という考えも一理ありますが、選考では「自分を良く見せたい」という意識が働き、企業への切り込んだ質問が後回しになりがち。
(Ê¸:¾®ÎÓ ²ÂÂå»Ò)